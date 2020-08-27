【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書

▲ 有公屋學生認為上Zoom網課似家底大比併，自己無房間要在家人嘈吵聲中上課，感到自卑。

疫情下學生被迫在家上Zoom網課，但非人人都享受遙距教學。有公屋仔大呻一開Zoom就像家底比併，室內裝修被一覽無遺，可以見到公屋仔無獨立房間在客廳上課，伴隨著家人的嘈吵聲，與私樓仔的差距甚大，令公屋仔感到自卑，失去學習動力，形容上Zoom堂是迫害公屋仔。

有公屋仔在「連登討論區」開帖文訴苦，自從上Zoom網課後，暴露了公屋仔與私樓仔的差距「已經大到冇乜可能單靠勤力彌補」。在網課世界中，金錢的差距不是最大問題，而是屋企人與環境有較大影響。

全家迫住細屋環境嘈吵

連登公屋仔認為，返學校上課，大家在一致的環境學習比較公平，但現在全世界在屋企讀書，是公屋窮人的末日，家人迫在一間細屋，環境嘈吵得令他不能專心上課。

屋企同學校唔止係地方，仲包括人，公屋廢老對學習意欲嘅影響不亞於環境本身……唔係設備問題，係喺屋企讀書冇心機又讀得差。

幾兄弟姊妹逼在飯廳上堂

有同為公屋仔的網民表示認同，「公屋仔遙距學習方面嘅客觀條件真係比私樓仔差」。住公屋主要是人多迫在一間細屋，大部分都沒有房間，即使幸運有間房，但隔音功能也極差，長輩喜歡由朝到晚開電視睇TVB，還要承受鄰居的小孩尖叫。

仲要幾兄弟姊妹逼埋一齊喺飯廳上堂，少少私人空間都無。

再令公屋仔自卑的是，一開鏡頭就像家底大比併，見到每一位同學的室內裝修，家底一見高下。「上堂好辛苦，我無房，喺飯廳度上online class讀書溫習，老竇老母行嚟行去又要講嘢。」

建議開虛擬背景

有連登仔建議開Virtual Background（虛擬背景），放張豪宅相做背景，但要電腦硬件較先進才用得上。公屋仔大嘆連電腦都要與家人共用，無錢買多部或升級電腦。

私樓仔︰一樣無房環境好嘈

有私樓仔網民指出，住私樓不等於環境好，一樣有環境嘈雜聲，難以集中上堂，「唔係個個私樓仔有自己房，我就冇喇！」始終香港地小人多，私樓的空間一樣狹小。

網民都希望公屋學生不要妄自菲薄、怨天怨地，自己的小小不幸只是社會的冰山一角。

唔使住劏房已經好好，以為自己好慘好不幸，有公屋住可能已經係他人嘅幸運， 如果真係唔得去樓下公園。樓主加油，唔好妄自菲薄，自己都睇唔起自己，冇人睇得起你。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲