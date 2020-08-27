  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 13:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【一機難求】港媽網上徵免費二手平板電腦上Zoom　網民教淘寶$43手機放大器取代

教育 12:55 2020/08/27

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

港媽近日在網上徵手提電腦或平板電腦，給幼稚園兒子用Zoom上網課使用。

開學在即，教育局已宣布新學年將不設面授，人人需在家對著屏幕開學，有幼稚園已率先用Zoom開課。有家長憂心用Zoom上課數小時，甚至最少半日，如果家中只有手機，小朋友長時間看著細小屏幕，會無耐性及睇壞眼。可是現時平板電腦一機難求，加上一般至少動用上千元，使費不少，對於家庭來說是額外的負擔，種種因由下，有家長嘗試在網上徵免費二手機，省錢又環保。

憂兒子無耐性用手機上網課

有港媽近日到免費環保的facebook群組徵手提電腦或平板電腦，給幼稚園兒子用Zoom上網課使用。早前疫情下停課，該港媽的兒子有看短片上堂，主要用手機，時間不長，孩子看手機的細屏幕尚可接受，不過，媽媽擔心兒子今學年升班了，九月份開始Zoom，不適合長時間用手機。

手機畫面太細，要上幾個鐘，小朋友唔可以睇到咁耐，我仔根本沒心機睇！上學年已經捱咗大半年，當時只係睇吓幾分鐘短片當上咗課。

網民建議淘寶手機放大器

有關帖文未見港媽成功徵到電腦，然而不少網民提出建議。當中包括分享到淘寶網購入手機「放大器」，並分享圖片。從圖片所見，有關「放大器」是手機顯示屏投影器，設計出固定支架放手機，用家透個投影屏幕去看手機的畫面，據網上賣家描述可將畫面放大2至3倍不等。售價由38至54元人民幣不等，折算即約為43港元起，未包運費。

分享網民表示自己有淘寶買放大器，但未有分享使用感受及成效。發帖港媽表示希望「先徵後買」，屬意購入一部平價平板電腦，暫未有考慮放大器。

我見到有淘寶谷友話淘平板，希望先嘗試吓徵唔徵到，最後徵唔到先買。

建議申請津貼買電腦

購入電腦用品屬額外開支負擔，有網民建議可以申請書津，找學校可以代買iPad，亦有好心網友推介坊間資助申請，而該港媽表示兒子幼稚園未有相關申請，感謝網友資料分享。

另一方面，在相關的免費物品群組，近日有多位好心網民發帖，無償免費捐出二手可用作上Zoom的平板電腦或手提電腦，有關用品更是特意去維修，希望可幫助有需要家庭上網課，可是，依然供不應求，很快已捐出，而很多網民都排不到，一機難求。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【開學安排】小一開學在家著校服「返8放3」　Zoom足全日港媽憂孩子變大近視
17:14 2020/08/21
【開學安排】小一開學在家著校服「返8放3」　Zoom足全日港媽憂孩子變大近視
【開學準備】網上開學全城家長搶iPad賣斷市　港媽急為長老屋企搞IT︰3個細路3部平板
13:24 2020/08/26
【開學準備】網上開學全城家長搶iPad賣斷市　港媽急為長老屋企搞IT︰3個細路3部平板
【影學生相】疫情下避免外出除口罩影相　港媽教在家輕鬆影兒童學生相【內附推介app】
18:29 2020/08/26
【影學生相】疫情下避免外出除口罩影相　港媽教在家輕鬆影兒童學生相【內附推介app】
爸媽心聲 家庭關係 Zoom 教育議題 幼稚園 淘寶 iPad 疫情 Facebook群組

最高瀏覽

【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
18:29 2020/08/26
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住
15:16 2020/08/26
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒
10:26 2020/08/26
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒