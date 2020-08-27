【一機難求】港媽網上徵免費二手平板電腦上Zoom　網民教淘寶$43手機放大器取代

▲ 港媽近日在網上徵手提電腦或平板電腦，給幼稚園兒子用Zoom上網課使用。

開學在即，教育局已宣布新學年將不設面授，人人需在家對著屏幕開學，有幼稚園已率先用Zoom開課。有家長憂心用Zoom上課數小時，甚至最少半日，如果家中只有手機，小朋友長時間看著細小屏幕，會無耐性及睇壞眼。可是現時平板電腦一機難求，加上一般至少動用上千元，使費不少，對於家庭來說是額外的負擔，種種因由下，有家長嘗試在網上徵免費二手機，省錢又環保。

憂兒子無耐性用手機上網課

有港媽近日到免費環保的facebook群組徵手提電腦或平板電腦，給幼稚園兒子用Zoom上網課使用。早前疫情下停課，該港媽的兒子有看短片上堂，主要用手機，時間不長，孩子看手機的細屏幕尚可接受，不過，媽媽擔心兒子今學年升班了，九月份開始Zoom，不適合長時間用手機。

手機畫面太細，要上幾個鐘，小朋友唔可以睇到咁耐，我仔根本沒心機睇！上學年已經捱咗大半年，當時只係睇吓幾分鐘短片當上咗課。

網民建議淘寶手機放大器

有關帖文未見港媽成功徵到電腦，然而不少網民提出建議。當中包括分享到淘寶網購入手機「放大器」，並分享圖片。從圖片所見，有關「放大器」是手機顯示屏投影器，設計出固定支架放手機，用家透個投影屏幕去看手機的畫面，據網上賣家描述可將畫面放大2至3倍不等。售價由38至54元人民幣不等，折算即約為43港元起，未包運費。

分享網民表示自己有淘寶買放大器，但未有分享使用感受及成效。發帖港媽表示希望「先徵後買」，屬意購入一部平價平板電腦，暫未有考慮放大器。

我見到有淘寶谷友話淘平板，希望先嘗試吓徵唔徵到，最後徵唔到先買。

建議申請津貼買電腦

購入電腦用品屬額外開支負擔，有網民建議可以申請書津，找學校可以代買iPad，亦有好心網友推介坊間資助申請，而該港媽表示兒子幼稚園未有相關申請，感謝網友資料分享。

另一方面，在相關的免費物品群組，近日有多位好心網民發帖，無償免費捐出二手可用作上Zoom的平板電腦或手提電腦，有關用品更是特意去維修，希望可幫助有需要家庭上網課，可是，依然供不應求，很快已捐出，而很多網民都排不到，一機難求。

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責任編輯︰王明芳