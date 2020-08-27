【一日兩宗】慈雲山百匯軒70歲確診男病人離世　累計81宗死亡個案

▲ 屯門醫院今日中午前有兩名確診長者離世。（資料圖片）

屯門醫院發言人今日（27日）公布兩宗新冠肺炎確診病人離世，分別是81歲女病人及70男病人，二人都有長期病患。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約21宗確診個案

醫院指一名確診新冠肺炎的81歲女病人（個案編號：3960）於今日離世，根據資料，患者居於元朗大生圍。

院方指病人有長期病患，於8月7日因發燒及咳嗽入住屯門醫院接受治療。病人情況持續惡化，延至今日上午11時55分離世。

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另外一名70歲男病人（個案編號：2086）則於7月21日因發燒及氣咳入院，於今日中午12時17分離世。患者居於慈雲山慈正邨，是慈雲山中心百匯軒群組的患者。

院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助，連同上述個案，至今共有81名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

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記者：伍瑋瑋