林鄭：香港與前海有龐大發展機遇　不同範疇可探索合作新空間

▲ 行政長官林鄭月娥在前海深港合作區成立10周年成果發布會透過視像致辭。（圖片由政府新聞處提供）

前海深港合作區成立10周年，行政長官林鄭月娥今日（27日）就合作成果發布視像致辭，指出香港與前海在粵港澳大灣區內有龐大的發展機遇，香港有高度開放和國際化的優勢，在「一國兩制」下，可以作為雙向開放的平台，與前海在金融、專業服務、創意產業等不同範疇，探索合作新空間，為香港與內地更緊密合作提供示範，共同為推進大灣區建設作出貢獻。

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林鄭月娥表示，前海的定位是深港兩地在現代服務業方面的合作，也可以說是為香港和深圳的緊密合作翻開新的一頁，港府一直以來與深圳市政府，特別是前海管理局保持溝通，促進港人港企在前海發展，從而推進前海的發展。

她提及，至今年上半年，前海註冊港資企業累計超過1.1萬家，當中包括不少知名企業；而前海深港青年夢工場的發展越來越成熟，成功孵化的香港創業團隊已累計超過200家，港府歡迎前海推出更多面向香港的開放措施，讓港人港企更踴躍參與前海發展，進一步結合前海和香港各自的優勢和產業特色，深化深港合作。

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記者：陳曉瑩