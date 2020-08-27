  • 31°C
香港時間 : 2020827日 (四) 15:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】新冠肺炎與流感病徵大不同　研究：從症狀出現順序分辨新冠肺炎與流感

健康 13:36 2020/08/27

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

研究發現，從病徵出現的順序，可初步評估患者是患新冠肺炎還是流感。

新冠肺炎疫情持續，由於新冠肺炎初期症狀與其他呼吸道疾病比較並不獨特，一時間實在難以分清新冠病毒與其他疾病如SARS、MERS、流感等的分別。有研究就透過整理5.5萬名以上患者數據，發現原來可從新冠肺炎患者出現的症狀順序，初步評估患者到底是否患有新冠肺炎。

據《Frontiers in Public Health》的研究，南加州大學團隊整理世衛（WHO）從中國收集的 5.5 萬名確診數據，並將症狀出現的順序與美國密歇根大學收集的2千多個流感病例做比較，另也整理了加拿大245個SARS病例及南韓的357個MERS病例做分析。

結果發現，新冠肺炎患者出現症狀的順序與流感、MERS及SARS都不一：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

研究指，新冠肺炎患者的上消化道（即噁心、嘔吐）似乎較下消化道（即腹瀉）提前受到影響，與MERS和SARS正正相反。在4種疾病中，發燒及咳嗽一定會在腹瀉、噁心、嘔吐前出現。

南加州大學計算生物學研究員Joseph Larsen 指，症狀出現的順序是很重要的資訊，了解每種疾病的進展方式後，醫生便可更快判斷患者是否患有新冠肺炎還是另一種病，有助作出更好的治療。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告T【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【感染症狀】本港爆發第3波疫情嚴竣　世衞列感染新冠肺炎11種症狀
14:12 2020/07/19
【感染症狀】本港爆發第3波疫情嚴竣　世衞列感染新冠肺炎11種症狀
【新冠肺炎】英國研究歸納6類確診者症狀 頭痛是最新發現的關鍵症狀
11:15 2020/07/19
【新冠肺炎】英國研究歸納6類確診者症狀 頭痛是最新發現的關鍵症狀
【新冠肺炎】皮膚症狀反映染疫嚴重程度　麻省總醫院：12%患者首病徵為皮疹
15:28 2020/08/11
【新冠肺炎】皮膚症狀反映染疫嚴重程度　麻省總醫院：12%患者首病徵為皮疹
病菌及病毒 健康問題 治療 疫情 咳嗽 沙士 肺炎 腹瀉 發燒 流感

最高瀏覽

【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
18:29 2020/08/26
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住
15:16 2020/08/26
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒
10:26 2020/08/26
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒