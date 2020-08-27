【新冠肺炎】新冠肺炎與流感病徵大不同　研究：從症狀出現順序分辨新冠肺炎與流感

▲ 研究發現，從病徵出現的順序，可初步評估患者是患新冠肺炎還是流感。

新冠肺炎疫情持續，由於新冠肺炎初期症狀與其他呼吸道疾病比較並不獨特，一時間實在難以分清新冠病毒與其他疾病如SARS、MERS、流感等的分別。有研究就透過整理5.5萬名以上患者數據，發現原來可從新冠肺炎患者出現的症狀順序，初步評估患者到底是否患有新冠肺炎。

據《Frontiers in Public Health》的研究，南加州大學團隊整理世衛（WHO）從中國收集的 5.5 萬名確診數據，並將症狀出現的順序與美國密歇根大學收集的2千多個流感病例做比較，另也整理了加拿大245個SARS病例及南韓的357個MERS病例做分析。

結果發現，新冠肺炎患者出現症狀的順序與流感、MERS及SARS都不一：

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研究指，新冠肺炎患者的上消化道（即噁心、嘔吐）似乎較下消化道（即腹瀉）提前受到影響，與MERS和SARS正正相反。在4種疾病中，發燒及咳嗽一定會在腹瀉、噁心、嘔吐前出現。

南加州大學計算生物學研究員Joseph Larsen 指，症狀出現的順序是很重要的資訊，了解每種疾病的進展方式後，醫生便可更快判斷患者是否患有新冠肺炎還是另一種病，有助作出更好的治療。

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責任編輯：羅嘉欣