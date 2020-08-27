【反黑路人甲】姜大衛結婚46年愛妻專一　陪李琳琳共走抗癌路：冇咗佢唔得

▲ 姜大衛演戲近半世紀不言休。

TVB人氣劇《反黑路人甲》，除王浩信、張振朗，以及湯怡、高海寧等受注目，多位實力綠葉如石修、姜大衛、張國強互鬥演技，同樣精采。劇中演「晨爺」低調內斂的姜大衛，現實中也位平實顧家好男人，跟同是演員出身的李琳琳結婚46年，經歷風風雨雨，仍能患難與共。

姜大衞（John哥）在TVB演過多齣受歡迎劇集，除現正播出的《反黑路人甲》，另90年代曾演《射鵰英雄傳之九陰真經》，近年又有《珠光寶氣》、《巴不得爸爸》、《公公出宮》等，亦多演慈祥長輩角色。

▲ 姜大衛《反黑路人甲》演「晨爺」展示氣定神閒。

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23歲已成為影帝

出身於演藝世家的姜大衛，生父嚴化（本名姜克琪）、母親紅薇、繼父爾光、姊妹嚴慧珠、哥哥秦沛、同母異父弟弟爾冬陞、太太李琳琳，以至後輩如女婿曹永廉、兒子姜卓文、侄仔姜文杰、侄女姜麗文都是演員。

姜大衛4歲已當童星，1966年，19歲的姜大衞獲秦沛推薦加入邵氏電影做龍虎武師，其後得到導演張徹賞識當上《游俠兒》主角。

1970年，年僅23歲的姜大衛已憑《報仇》成為香港首位榮獲亞洲影展最佳男主角的演員。在影圈走的他，73 年，又憑《叛逆》得亞洲影展最具性格演員獎。他在電影界成名早，大俠形象深入民心，之後又曾當導演，與秦沛、爾冬陞都執導過多部電影。

姜大衛並先後跟麗的電視、亞視及無線電視、港視合作，內地電視劇他也拍不少。

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跟李琳琳共度半世紀

早婚的John哥，1974年便跟同是演員的李琳琳結婚，夫婦共伴近半世紀，育有三子女已長大出身，兩女兒都結婚生子，而兒子卓文兩年前在美國薩凡納藝術設計大學（SCAD）畢業，John哥夫婦亦有出席頒獎禮，頗見欣慰。

▲ John哥跟李琳琳的兒子有意入娛樂圈。（取自IG）

姜大衛和李琳琳在結婚46周年，是影圈夫妻典範。John哥曾跟TOPick訪問，坦言夫婦最大的難關，便是李琳琳早幾年曾驗出患大腸癌。

John哥憶述：「一次身體檢查，發現她大腸有瘜肉，化驗出有cancer，很快便選擇即刻做手術和做化療。幸而她已康復兩年，但那時期，我確是很擔心。唯一可以做的，就是共同面對。」

婚姻關係令二人學懂包容，相伴多年，姜大衛坦言：「 40 幾年的情，其實不需要講出聲都知道，大家都是無咗對方唔得的。」

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John哥分享凍齡法

視家人為首位的姜大衛，總想多倍伴家人，但也不輕言退休。他指：「 我好lucky，能keep住個樣，仲打得，都幾開心，觀眾又鍾意睇。以前我話我打到 60歲，現在我估可以打到70歲。」

▲ 兒子兩年前大學畢業，John哥夫婦都有出席。（取自IG）

已過70歲的姜大衛keep fit秘訣其實是飯後步行。「有這習慣多年，飯後在家附近我會快步行差不多一個鐘，有時同老婆一齊行。」

另外，他會在家做甩手功、耍拳：「想食就甚麼就食，但6成飽就夠了。平日肥豬肉都食少少，菜和魚就食多一點，多飲水。唯一是最近因為皮膚敏感，而戒食蝦蟹。」

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