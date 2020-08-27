【反黑路人甲】湯怡人氣升獲封「絕世好女友」　擔正葉念琛新片主角成新一代阿寶

▲ 湯怡為葉念琛新片擔任女主角，獲封新一代阿寶。

近日湯怡（Kathy）於TVB劇集《反黑路人甲》演出獲得好評，輕露香肩與美腿一幕更加吸睛，更獲封娛樂圈「最強眼鏡妹」，人氣急升的湯怡近日更獲得導演葉念琛青睞，於英皇電影新片《盲女驚魂》擔正任女主角，欽點她成為新一代阿寶。

早前湯怡為新片《盲女驚魂》進行拜神儀式，原來葉念琛於2012年已跟湯怡合作《天生愛情狂》，之後一直有留意她的成長，覺得近年湯怡戲路漸闊，演技不斷有進步，一直想跟她再次合作。

葉念琛說：「近幾年，我和一班男性朋友提起湯怡，大家都會將她封為女神，是時候獨當一面，當一個演員去到某個階段，累積一定程度的好感、觀眾緣，碰上一個好角色，就能夠發光發熱。」

【反黑路人甲】湯怡憑眼鏡娘look人氣急升 Kathy趴在床上騷女神甜笑

▲ 湯怡早前跟另外兩位演員出席拜神儀式。

湯怡近日人氣急升，葉念琛更欽點她成為新一代阿寶，他表示在新戲中，無論演技及角色設計，都會帶來一個意想不到、從未見過的湯怡。

對於獲葉導演欽點為新一代阿寶，湯怡感到很榮幸，她笑言從小就看葉導演的電影長大，對方找她演新一代阿寶，當然非常開心。

她說：「期望導演可以為我設計過往從未演過的角色，尤其跟自己性格反差更大一些，出道以來我一直給人斯文的感覺，我渴望嘗試像《宮心計》劇中狠毒的奸角，又或者硬橋硬馬的打女。」

對於《反黑路人甲》裡輕露香肩與美腿成為話題，湯怡表示除了開首一幕床上戲，她還有被吊於27樓高的欄杆之外，她說：「雖然可以用替身，但我覺得自己親身上陣，效果一定更好，別看我外表柔弱，其實我幾硬淨，願意接受不同挑戰。」

▲ 湯怡於《反黑路人甲》演出獲讚賞。

談及眼鏡Look獲好評，更被封為「最強眼鏡妹」，湯怡解釋初試鏡時，監製跟導演均說她不笑時看來很惡，幸好戴上眼鏡後眼神變柔和，連這副眼鏡真的幫了她很多。

至於力壓唐詩詠與李佳芯獲封為「絕世好女友」，湯怡說各有各好，很開心能與視后女神相提並論。「這樣說吧，兩個人相處一定要磨合，我看到朋友拍拖，跟平時與我相處的她完全不同，經常毫無道理搵交嗌，令我時刻提醒自己，下次拍拖應該用什麼態度去解決問題，希望在未來男友心目中，我真的可以成為一個絕世好女友！」