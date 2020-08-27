工聯會調查：4成半人處於失業狀態　32%完全沒有收入

▲ 左起：郭偉強、麥美娟、鄧家彪。（林曉君攝）

本港最新失業率6.1%，失業人數逾24萬人。工聯會本月17日至26日，訪問803名香港市民關於就業狀況及求職信心等，結果顯示，約4成半受訪者處於失業狀態，7成半人指收入減少，高達32%人完全沒有收入。

調查中，逾7成受訪者表示，工作因經濟環境受到影響，其中38%屬停工或放無薪假。另外，5成半受訪者表示，沒有信心在未來三個月內可找到一份全職工作。

受訪者中，從事飲食業的佔最多（22%）；其次是零售、服務、娛樂行業（11%）；從事交通及物流運輸的則有10%。

是次問卷又問及，哪些措施最能幫到失業或停工人士。在可選多於一項的情況下，46%認為應針對性地向失業、停工人士發放失業援助金，近40%認為應全民再派1萬元。

工聯會立法會議員麥美娟表示，五次調查的數據顯示，失業狀況並沒有得到改善，市民的求職信心指數更差過之前，認為除了疫情因素，之前兩輪防疫抗疫基金，並沒有改善市民的就業狀況。麥美娟希望，政府儘快推出第三輪防疫抗疫基金，又強調應將所有援助落到市民手中，工聯會未來亦會督促政府，儘快完善失業援助制度。

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記者：林曉君