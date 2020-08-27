【減肥大作戰】低熱量餐單+運動竟有反效果　微胖師奶2大秘訣變身翹臀靚媽【附臀腿運動】

▲ 台灣媽媽Ellie靠2大秘訣成功減肥。

不少人都會以超低熱量食物配合有氧運動減肥，一名台灣媽媽Ellie卻以親身經歷分享，指這種減肥方法會有體重反彈的副作用，最誇張時一星期體重會增加3公斤。幸好她之後找到2大秘訣，成功擺脫微胖身型！

低熱量餐單+運動減肥 一週反而復胖6磅

台媽Ellie懷孕時重達80公斤（176磅），誕下小朋友後決心健身，減至只有48公斤（106磅）。她平日會在Facebook專頁「地方媽媽 健身筆記 Ellie」及YouTube分享減肥及健身心得。

▲ Ellis生仔後決心減肥。（地方媽媽 健身筆記 Ellie fb）

Ellie提到自己第一次減肥時，依照台灣著名的榮總減肥餐，只吃熱量非常低的食物，每天又犠牲睡眠時間跳2個小時的鄭多燕減肥操。她現在回想直言「痛苦指數真的很高」：

我每天都在肚子餓，精神非常的不好，一直在生氣。

她表示，雖然在一至兩年之間減至106磅，但只是短暫的歡愉。她之後一直反覆復胖，一星期大概會反彈6磅，身體狀況變得非常不好，所以覺得不是很好的減肥方式：

是解藥，也是毒藥，服用過程非常痛苦。接下來我持續復胖與各種身體狀況，折磨了我五六年直到現在...

找到2大秘訣化身翹臀靚媽

Ellie之後慢慢找到適合自己的減肥方法，她的2大秘訣就是吃原型食物及每天運動1小時。她持續以上習慣半年以上，終於沒有繼續復胖，更練成魔鬼身材。

她主要吃簡單料理的原型食物，更在影片中示範了蝦仁意粉。她先用橄欖油煎蒜片，用另外一鍋烚意粉及西蘭花。蒜頭變色就煎醃過酒的蝦仁，蝦仁表面變色起鍋。之後煎菇，落烚完的意粉及蝦仁，加調味料就完成。

▲ 她現時主要吃簡單料理的原型食物，由影片可見份量也不少。（影片截圖）

運動方面，她每天做20分鐘以上的有氧運動，例如慢跑、跳繩、深蹲跳、開合跳、波比跳等等，讓自己喘氣。她提醒做有氧運動時，要隨時保持核心收緊，並以「吸吸吐」調整呼吸，盡量用鼻子吸氣，喉嚨就不會乾。

之後再做徒手重量訓練，集中訓練身體一個部份，建議輪流訓練臀部、腹部及肩背。現在她一星期只保持2天運動，但每次都會運動1小時以上。

▲ 她經常鼓勵媽媽們鍛練臀部，向蜜桃臀進發。（地方媽媽 健身筆記 Ellie fb）

擁有「蜜桃臀」的Ellie亦分享簡單的臀腿運動，每個動作做12下，共做3組：

弓箭步蹲

徒手深蹲

臀橋

跪姿後抬腿

跪姿側抬腿

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責任編輯：徐穎彤