【新冠肺炎】何栢良暫停商台晴朗訪問　籲港人平心靜氣用科學原則面對疫境

▲ 何栢良決定暫停過去半年來每天在商台的訪問環節。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎爆發至今逾半年，港大感染及傳染病中心總監何栢良幾乎每日都會在商台節目「在晴朗的一天出發」回應有關疫情發展﹑防疫措施及公共衞生等問題。惟何栢良決定，將暫停過去半年來每天在商台的訪問環節，並呼籲市民疫境自強，平心靜氣用科學原則應對疫情。

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何栢良透過短訊向商台「在晴朗的一天出發」表示， 要暫別每日早上約10分鐘的「何栢良環節」。節目主持人讀出何栢良的短訊內容：

近日工作及家務比較忙，所以每天10分鐘的何栢良環節，要同大家暫別。感謝商台年初至今給機會我，同聽眾分享疫情資訊，自己亦獲益良多。今天是商台61歲台慶生日，祝願商台業務蒸蒸日上，百尺竿頭，更進一步，繼續為市民講真話。

何栢良在短訊中亦勉勵港人：

面對疫境，市民大眾要平心靜氣，用「科學」原則去應對，疫境自強﹗

▲ 何柏良呼籲市民疫境自強，平心靜氣用科學原則應對疫情。（經濟日報資料圖片）

主持人指，何栢良從來沒有表示有任何壓力，或說過任何人的不是，但主持人相信特首林鄭月娥最近「出了聲」，在現時的政治氣氛下，專家承受壓力，難以暢所欲言給予意見。電台節目團隊亦衷心感謝何栢良這段時間幾乎每天都為公眾提供非常專業有用的防疫建議，希望未來有機會與他一齊「講真話」 。

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港府因應本港新冠肺炎疫情反覆，下周二（9月1日）起推行全民檢測計劃，何柏良早前已表明不會參與 。林鄭月娥於本周二（25日）出席行政會議前，不點名批評「所謂」專家、醫生或其他人士不斷去抹黑計劃﹑不斷找藉口叫市民不要參加 ，問「點解佢哋要有咁嘅心腸，去阻止市民參與呢個計劃呢？」；又說他們只有一個目的，就是政治計算的目的，找一件事抹黑中央，破壞香港與中央的關係。

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▲ 全民檢測計劃9月1日開展。（經濟日報資料圖片）

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記者：陳曉瑩