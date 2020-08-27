【致命兒科病】男童輕微胸痛嘔吐送院2日後亡　醫生揭最棘手兒科疾病

▲ 台灣一名兒科醫生揭一種最棘手的兒科疾病。

醫生在急症室見盡各種疾病，但有時即使盡力搶救，仍無法挽回生命。台灣兒科醫生吳昌騰於社交媒體分享一個兒童病例，一名男童在送院前2天心口出現輕微胸痛及嘔吐，惟病況持續故送院治療。抵院後，男童病情急轉直下，48分鐘後出現休克，需立刻進行心肺復甦法搶救，最後男童仍不敵病魔離世。吳醫生無奈表示，「得了這個病就像生命按下倒數計時器一樣。」

台灣兒科醫生吳昌騰於個人社交網站發帖分享一宗「最棘手」的兒童病例，並用計時器去比喻這個可怕的疾病。

他表示，曾經遇過一名男童求醫前2天，身體出現輕微胸痛及嘔吐，因病情持續於是到急症室求診。沒想到，男童掛號進入診症室10分鐘，醫生詢問完病史後，男童突然疑似痙攣發作，意識短暫不清楚，但之後恢復正常。

男童病情急轉直下

吳醫生的醫務團隊立刻啟動急救治療流程，男童在26分鐘後轉入兒科深切治療部，「在35分鐘後病人的心電圖就出現心室頻脈，醫療團隊給予立即的治療。但在48分鐘後，病人的心電圖出現心跳緩慢及休克，醫療團隊就開始CPR，接下來就是強度十足的治療。」

兒科最棘手疾病——急性心肌炎

不幸的是，男童在搶救2天後不敵病魔離世，吳醫生不禁感歎，

兒科急診若有恐怖疾病排名，急性心肌炎絕對是名列前茅！這是按下計時器的疾病。

心肌炎初期可無明顯病徵

吳醫生曾於Facebook剖析急性心肌炎的病徵，他指出急性心肌炎是心肌受病毒或細菌、毒素侵犯所引起之炎症。在嬰幼兒或新生兒期的發病多為急性，甚至為猛爆性發作而常致命。

在年紀較大孩童或青少年則發病較緩慢，甚至剛開始時無明顯症狀。心肌炎的症狀包括：發燒、心衰竭、呼吸喘、心跳及脈摶微弱，心跳過快，而且有奔馬律 (gallop rhythm) ，甚至休克。

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責任編輯：王明芳