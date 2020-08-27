涉滋擾陳彥霖家屬　男生仍留院退休女保安准保釋

▲ 陳彥霖母親何姵誼（白衣者）、外公何潤來（藍衣者）及女子陳芷君（戴灰帽者）本周出席死因研訊時疑遭滋擾，男女被告今於西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

15歲少女陳彥霖的死因研訊於本周一（24日）展開，死者家屬當日作供後離開法院時被包圍及指罵，17歲男生及65歲女子各被控公眾地方內擾亂秩序行為罪，案件今（27日）於西九龍裁判法院提堂。涉案男生仍留院缺席聆訊，案件押後至9月1日或於男生出院後再訊。涉案女被告則押後至10月8日作進一步調查，被告暫時毋須答辯，准保釋候訊，不得接觸死因研訊所有證人。

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被告為姓李的男生（17歲）以及報稱退休保安的賴瑞英（65歲），分別被控1項公眾地方內擾亂秩序行為罪。控罪指，他們分別於2020年8月24日，在西九龍法院大樓地下公眾區的公眾地方，向女子何姵誼、男子何潤來及女子陳芷君作出喧嘩或擾亂秩序的行為，及使用辱罵性或侮辱性的言詞，而上述行為可能會導致社會安寧收到破壞。事主分別為少女陳彥霖的母親、外公及堂姐。

▲ 陳彥霖母親何姵誼（白衣者）。（資料圖片）

案件今早提堂，男被告被捕後因呼吸困難及頭痛而送院治理，現仍留院，今缺席聆訊，控方指李或會於下午出院，需時向醫生了解情況，其案件暫時押後至9月1日，或於被告出院後盡快提堂。

至於女被告賴瑞英的案件，控方申請押後待警方作進一步調查，包括翻查閉路電視片段，被告暫時毋須答辯。控方另呈上新聞片段截圖，並指不會反對賴保釋，但要求法庭施加保釋條件，包括不准被告接觸15歲少女陳彥霖死因研訊中已傳召及將會傳召的證人。

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裁判官將賴的案件押後至10月8日，並批准她以2,000元保釋候訊，期間不得離港，不得接觸本案控方證人，不得接觸該宗死因研訊案件的所有證人，以及每周到警署報到2次。

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記者：林欣樂