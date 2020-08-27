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【光敏食物】大媽行山曬傷皮膚紅腫離奇灼痛難忍　中醫解構病症元兇是「雪菜」【附醫生解說】

保健美顏 17:21 2020/08/27

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大媽長期食雪菜，導致容易曬傷。

陽光猛烈，要小心飲食以免容易曬傷！內地一名大媽行山前因為進食過雪菜，導致皮膚紅腫，甚至灼痛。求診時，醫生解釋因為雪菜屬於「光敏食物」，所以進食後容易曬傷。

綜合內媒報道，杭州一名60歲大媽早前約了朋友一起行山，為了避免太熱，故意選擇了上午時段。不過，行到山頂後，她的皮膚曬得通紅，甚至有燒灼的疼痛，洗澡時如用熱水沖在皮膚，更是疼痛難忍。而且，過了一段時間，紅腫不但沒消退，反而還加重了疼痛。

於是大媽選擇求診，皮膚科杜曉航中醫一見到大媽發紅的胸口及手臂，便肯定她是曬傷。追問之下，發現大媽日常很喜歡食雪菜，故相信屬「日光性皮膚炎」。

雪菜屬光敏食物，進食後容易曬傷。加上皮膚白，就會比深色皮膚的人更易曬傷。

皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受TOPick訪問時，解構何謂「日光性皮膚炎」。

他表示，「光敏感」出現的皮膚損傷，通常有明顯邊界，陽光照射到的皮膚才會出現損傷，因此通常呈直綫，或者以衣服邊為界線。

部分食物或藥物含有感光物質，進食或接觸到皮膚後，令皮膚更易吸收紫外綫，經陽光照射後，皮膚局部出現紅疹、丘疹、或變紅、變黑，患處會痕癢、甚至疼痛。

本身容易曬傷的人，不宜多吃光敏食物，不過，進食光敏食物令皮膚出現光敏感的情況較少見，因為一般要吃很大量才會有問題，但若接觸到光敏植物的汁液，即使很小量也有機會導致光敏感。

其他光敏感食物包括：

  • 檸檬
  • 柑橘
  • 葡萄柚
  • 九層塔
  • 芹菜
  • 薰衣草
  • 蕃茄
  • 芫荽
  • 莧菜
  • 紅蘿蔔
  • 薯仔
  • 菠菜
  • 韭菜

部分藥物：

  • 部份抗生素
  • 利尿劑

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責任編輯：羅嘉欣

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