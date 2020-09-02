【提高專注力】子女家中上網課坐不定經常游魂 心理學家分享4個步驟上課更專心

▲ 註冊臨床心理學家饒芳莉，分享如何提高在家學習的專注力。

新學年雖然如期開學，但受疫情影響要改為網上教學，部分學校網上課堂時間跟足學校時間表，從早上8時上到中午12時，甚至下午兩時半。但不少爸爸媽媽都發現，子女在家中上網上課堂坐不定，學習效率也不高，TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請了童心苗兒童成長發展中心創辦人、註冊臨床心理學家饒芳莉，分享如何提高在家學習的專注力。

饒方莉姑娘表示，小朋友對於有興趣的事可以專注良久，然而缺乏興趣的話，專注力不足屬正常反應。一般而言，5至6歲的小朋友，對於感興趣的事可以專注10至15分鐘，而欠缺興趣的話則會縮短至5至10分鐘。至於6至7歲的小朋友能夠融入課堂活動之中，做他們覺得有趣新奇的活動, 可以專注長達30分鐘左右。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

有研究指出小朋友專注的時間根據年齡而定，5歲的小朋友大約5分鐘左右、7歲就延長至7分鐘左右……惟每個孩子的專注力和忍耐力都不一，家長切勿過分擔心。如果子女上網課不專心，不妨參考下面4點建議。

1. 視覺提醒

回到課室學習以及在家中學習，最大區別是家中有很多的誘惑，包括有家人的嘈吵聲音、孩子心愛的玩具等。饒姑娘建議家長，可以預備一塊白板或白紙，寫上「保持安靜」、「專心上課等字眼」，貼在當眼的地方，例如小朋友放置電腦的書枱，提醒小朋友要專心上課。

2. 行為後果配對

饒姑娘提醒，爸爸媽媽要明白子女在疫情下社交活動減少，上課時重遇同學或好朋友，會相當雀躍及興奮。她建議爸爸媽媽可與子女約法三章，網上課堂進行時不要胡亂按掣，也不要發送短訊給同學聊天，子女做到就給予合適的獎勵，建立滿足和成功感。

爸爸媽媽不妨設計行為後果配對表，如果子女做到就貼貼紙或打星星作記錄，儲夠一定數量的貼紙或星星，可以獎勵小禮物或者安排網上聚會，讓子女在網上與同學聊天，做不到就要承擔後果，例如不能玩玩具、取消電視、所有電子上產品的使用。

如果子女是幼小或以下，建議家長盡可能採用即時獎勵計劃，即不需要儲夠貼紙或星星，即日給予小獎勵，鼓勵子女翌日可以繼續專心上課。當然累積足夠的星星、貼紙，家長可安排換領大獎。

3. 減少誘惑

家中玩具可能也是影響網上課堂專注力的幕後黑手。饒姑娘建議，父母盡量要為子女安排安靜的地方上課，而書桌上除了上課必需品，例如課本、文具等，盡量要將可能令孩子分心的東西拿走，例如如玩具、電話、其他不必要的文具及書。

4. 調整睡眠時間

經歷漫長的暑假，小朋友的作息時間混亂，夜睡晚起。饒姑娘表示，家長要循序漸進地調整小朋友的作息時間，重新建立早睡早起的健康生活，早些起床進行豐富的營養早餐才開始上課，令大腦運行，也有助提高上課時的專注力 。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者：鄺嫻