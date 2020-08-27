中大研究指防疫措施或損認知障礙症患者身心健康　倡每日至少外出一次散步

▲ 中大醫學院聯合全球29間大學進行研究，發現感染新型肺炎的認知障礙症患者病情惡化較嚴重。（圖片由中大提供）

新冠肺炎疫情反覆，中大醫學院聯合全球29間大學進行研究，發現感染新型肺炎的認知障礙症患者病情惡化較嚴重，與長者同屬死亡率較高的群組；研究團體建議醫護人員在疫情期間採用「遠程治療」替認知障礙症患者看診，確保他們得到適切護理。

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中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任莫仲棠表示，截至本月23日，本港60歲以上的新冠肺炎患者死亡率達6.27%，是60歲以下患者的105倍；而英國更有研究數據顯示，感染新冠肺炎的認知障礙症患者死亡率會增加2陪。

他續指，由疫情開始至7月底，有8名感染新冠肺炎的認知障礙症患者，當中有4名逝世，死亡率達5成，反映情況嚴重，值得關注。

▲ 中大研究指，認知障礙症患者感染新冠肺炎死亡率較高。（經濟日報資料圖片）

中大醫學院相信，部份認知障礙症患者帶有與阿茲海默症相關的基因，可能增加感染新型冠狀病毒的機會，並觸發炎症系統進一步失調，對大腦造成影響。醫學院會進一步驗證相關推斷，但呼籲要保護這些患者和長者，感染新型冠狀病毒的機會。

中大醫學院內科及藥物治療學系及生物醫學學院助理教授、腦神經科轉化神經科學組主任高浩解釋，根據醫學界的研究，患有認知障礙症的長者出現較高死亡率的原因眾多，其中可能包括免疫系統受損；患者倘若帶有與阿茲海默症相關的基因，亦有可能增加感染新型冠狀病毒的機會，並觸發炎症系統進一步失調，對大腦造成影響。但這些假設仍有待驗證。

▲ 中大醫學院研究團隊講解研究結果。（視像記者會截圖）

不過醫學院提到，了解有不少照顧者疫情下不敢帶長者外出，惟「不出街對老人有害，會傷害筋骨，雖然避到肺炎，但可能會衍生其他病症」，故建議認知障礙症患者在疫情期間要保持活動，例如至少每日外出一次，到人流較少的戶外地方散步；照顧他們的日間護理中心，亦應在採取嚴謹防疫措施的情況下盡量維持開放。

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中大醫務中心腦神經科專科醫生區頴芝表示，雖然認知障礙症患者較難執行有效的防疫措施，例如忘記戴口罩等，令照顧者感到有壓力，會因擔心他們感染而「不夠膽帶患者到醫院覆診」，或會導致「斷藥」情況出現，即使未有斷藥亦有機會因未有醫生評估而影響病情。她提到，本港有機構實行「遠程治療」，醫管局亦有提供視像覆診，故亦可替認知障礙症患者看診，減少患者需到院治療的感染風險。

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記者：洪芷晴