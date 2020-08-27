【家品速報】Nespresso Gran Lattissima咖啡機輕巧易清洗　一鍵即沖Cafe鮮奶咖啡味道

▲ Nespresso推出Gran Lattissima 咖啡機，鮮奶咖啡迷在家可輕鬆製作心水款式的咖啡，只售$3,488。（Nespresso提供）

返工前買杯咖啡做早餐、醒醒神，是不少打工仔必做的事。現時因疫情關係，不少人改為在家工作，留在家中不但容易有慵懶的感覺，想提神又要被迫要像罐裝咖啡、不能出街買，十分不習慣。既然如此，不如在家添置一部方便、簡單操作的咖啡機，即使安在家中也可喝到啱自己口味的咖啡，工作效率也能隨之提高啦！

Nespresso早前推出全新Gran Lattissima咖啡機，只需將喜歡的粉囊放進機中，按一鍵即可沖調出新鮮的咖啡，省時又方便。即使足不出戶，都可以歎到平時飲慣的口味，而粉囊口味眾多，總有一款合心意。

▲ Lattissima 咖啡機系列設計高雅精緻，Gran Lattissima承接其風格，備有黑、白兩色，白色簡潔、黑色型格。（Nespresso提供）

一鍵即沖心水鮮奶咖啡

此款咖啡機設計簡單，外形輕巧而不佔空間。而最吸引的地方，除了簡易操作，就是便於清洗的功能。機身具備簡易清洗系統，也設LED 除磷及清洗提示。沖完一杯咖啡，想再沖之前可快速清洗咖啡機，以確保每杯咖啡的品質，即使想沖不同口味，也不怕未洗咖啡機而受影響。

▲ 操作簡單方便，按一個掣就能沖出心愛咖啡。（Nespresso提供）

除此之外，除了備有Ristretto 、Espresso 及 Lungo 三種咖啡杯量之外，Gran Lattissima 咖啡機，更設有Cappuccino、Latte Macchiato、Flat White、Caffè Latte、熱鮮奶及奶泡 6 種咖啡食譜，滿足鮮奶咖啡迷的喜好。把鮮奶加入咖啡機，再選自己喜愛的咖啡款式即可。

機身的粉囊儲存格容量達10至14 粒，只需25秒即能快速預熱，也能預設並可調校咖啡杯量設定。

▲ 粉囊總數達數十款，一機在手就可以慢慢試。（Nespresso提供）

3款全新「匠心之作」系列咖啡

除了全新的咖啡機，Nespresso更於BARISTA CREATIONS 「匠心之作」系列加入三款全新，而且經過改良的風味咖啡：Vanilla Éclair、Caramel Crème Brûlée和Cocoa Truffle。

Vanilla Éclair以雲呢拿泡芙揉合Arabica 濃縮咖啡，口感甜美絲滑。Caramel Crème Brûlée於Arabica 濃縮咖啡添上淡淡焦糖香，Cocoa Truffle則帶濃郁的可可香氣，3款都非常吸引。

▲ BARISTA CREATIONS 「匠心之作」系列推出三個新款，每筒有10粒粉囊，售$49。（Nespresso提供）

記者：吳霆俊