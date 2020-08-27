青協調查：兩成受訪青少年曾吸食大麻 有個案月花2萬元吸毒

▲ 青協一項調查顯示，有19.4%受訪10至35歲青少年曾吸食大麻。（青協提供相片）

大麻是常見毒品之一，但外國將大麻合法化，加上網上資訊，令不少人誤以為大麻傷害較煙酒少。青協一項調查發現，19.3%受訪青少年曾經吸食大麻，最主要原因是為了減壓，更有35.7%人以為大麻對大腦的傷害少過煙酒。有青少年吸食大麻約8年，高峰時月花2萬元購買毒品，至近兩年驚覺記憶力衰退才願意求助戒毒。

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青協青年違法防治中心在5至6月期間訪問647名10至35歲青少年，發現125人（19.3%）曾吸食大麻，當中84人更在最近半年內有吸食大麻。他們吸大麻的最主要原因包括減壓、出於好奇和解悶。

青協西貢及黃大仙外展社會工作隊單位主任楊健華指，部分受訪者對大麻存在明顯誤解，如認為「大麻對大腦的傷害少過煙酒」（35.7%）、「外國有部分國家推行合法化，所以大麻帶來的傷害應該不大」（32.6%）等，甚至有40人認為大麻沒有任何傷害，形容情況令人擔心。

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調查又顯示，大部份受訪者主要透過身邊人或網上獲取大麻。楊續指，近年發現有賣家在Instagram、Telegram等社交平台以組群形式兜售大麻，買家輸入關鍵字搜尋到群組，再回答是誰介紹、吸食年期及品種等問題，就能買到大麻。他又稱，疫情期間吸食大麻情況有上升趨勢，青少年更多時間留在家，為了解悶而購買大麻，於大廈樓下交收，再回家或到後樓梯吸食。

▲ 23歲的阿南（化名、右）吸食大麻已有8年，最高峰曾月花2萬元購買大麻。（青協提供相片）

23歲的阿南（化名）在約16歲時接觸大麻，至現在已吸食了約8年。他稱首次吸食大麻是看見朋友圍著吸食，便一同試食，感覺「輕飄飄」。初時他靠朋友拿到大麻，一周吸食約2至3次，後來更直接聯絡賣家，高峰期2日就食一次，每月花上近2萬元。他近兩年發現自己記憶力變差，又有失眠和情緒負面情況，「好似有好多嘢圍繞住我咁」，下定決心戒毒，現在仍在戒毒中。

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青協深宵青年服務單位主任李智廣表示，大部分曾吸食大麻的青少年都在學或在職，建議學校、大專院校及職場應加強預防吸食大麻的教育工作；青少年學習更多處理生活壓力及情緒困擾的方法，正確處理負面、不安及焦慮情緒，並發展健康正面的興趣，減少依賴毒品的機會。

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記者：徐紹軒