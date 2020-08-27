【反黑路人甲】張振朗由當黑到當紅　「高彬」勝不驕敗不餒：只要用心做觀眾會知道

▲ 張振朗因《反黑路人甲》人氣急升。

張振朗為劇集《反黑路人甲》祼跑、cosplay扮學生妹外，更冒著脫髮危機。因為在拍攝《反黑路人甲》的4個多月密集式漂髮，投入程度令人佩服，而且付出的努力沒有白廢，《反黑路人甲》播出以來，張振朗的演出大受好評。

其實入行9年，張振朗遇過不少失意，卻因過往的經歷，才能成就出今天的張振朗。

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▲ 因過往的經歷，才能成就出今天的張振朗。（湯炳強 攝）

人生首次漂頭

張振朗為令高彬的角色更立體，和《反黑路人甲》監製林志華討論後，棄用髮泥將頭髮弄成白色，務求逼真自己堅持要漂染，因此獻出人生首次漂髮：「經常有人說，演員要試不同的東西，我今次終於試到，過程雖然辛苦，但很享受。」

說到漂髮時的痛苦，張振朗稱：「白色頭髮真的不容易Keep，在拍攝4個多月中，每兩星期要全頭髮補染一次，每次都要坐4小時，期間要漂3次加上色。而每洗一次頭就會甩色，所以當時3天才洗一次頭，有時甚至生頭蒼。」

問及張振朗短期內會不會讓頭髮休息，他禁不住真情流露心中惶恐：「真的很怕再也生不出頭髮，始終男人有這擔心，加上上一套拍古裝要帶頭套，當下真的有點擔心。」

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新人階段遇低谷

2011年第25期無綫電視藝員訓練班畢業的張振朗，在入行後4年遇到第一輯《愛·回家》宋禮勤的角色，由於版指酷似Chilam張智霖，令張振朗迅速受到關注，之後更被力捧成第二輯《愛·回家》主要角色倫立信。

可惜第二輯《愛·回家》收視未如理想，甚至有茅頭指向男主角之一的張振朗。

張振朗謙虛稱當年自己的確功力不足：「第二輯《愛回家》，即別人口中的《愛瑜珈》，對我來說是學習的階段，因為當時很新，做普通的角色和做主角，真的有很大的分別，需要兼顧的事多很多，那時的確『未到家』，現在還有很多東西要學，所以那時犯了很多錯誤，那些都是我學習的機會。」

幸好處境劇幾乎每天都要開工拍攝，而且拍完很快便播出，令張振朗可以知道自己的不足並立即改正，令他在短時間成長：「那段日子是我鍛鍊時期，即使收視、評語不是太好，都是一個得著。有人說我咬字不正、演得不好我便改。」

▲ 張振朗正面面對負評。（湯炳強 攝）

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擺脫Chilam影子

初出道扮Chilam令張振朗很快受注意，可是也令他有段日子做甚麼都被冠上「翻版Chilam」的稱號，他坦言：「剛開始拍的時候，做甚麼都會被說像Chilam，是當年比較不開心的評語。」

張振朗只好少說話多做事，用行動證明如何行自己的路：「開心的是扮得很好，令人印象深刻，不開心是我沒有模仿一段時間，令我內心有點小糾結。但只要用心做，觀眾會知道我在做甚麼，花了一些時間，終止令觀眾記得張振朗。」

後來，卻又因劇集連續被抽起，被冠上「地獄黑仔王」，模糊了他在戲劇上的努力：「當然不開心，拍一套劇集花了很多心機，尤其是我對自己很有要求，每次都希望投放自己覺得好正、令劇本更豐富的東西下去。」

▲ 張振朗多次模仿Chilam。（網上圖片）

不過張振朗認為不能控制事情發生，只能調節自己的心態：「特別是《堅離地愛堅離地》，那是我第一套當男主角的劇集，所以放了很多心機。曾經失望，但近來收到公司給我《堅離地愛堅離地》的海外收視，卻發現自己已釋懷，明白這件事已成過去，既然不能控制到的事，就不要再想。」

被稱讚或批評，開心或失望，一覺醒來又是新的一天，張振朗只不會太糾結過去，反而藉由經驗成長：「這次《反黑路人甲》被稱讚，我會想為甚麼觀眾會喜歡？開心完，其實第二天也會忘記，但日後怎能再做好一點，這才是重要。無理由今次很好，之後便做一樣的事，觀眾很快會厭。」

貧困生活成就今天

早前他在宣傳《反黑路人甲》曾回憶自己在訓練班時，人工大多經花在交通費，曾因此不敢喝凍飲的日子：「有次和朋友外出吃飯，我已選擇最便宜的餐，看到凍飲要加錢時非常猶豫，最後決定喝水，朋友看到後便對我說：『叫吧！』，我很記得那段時間，外出一定把洗費降至最低。」

雖然如此，張振朗從沒想過放棄演戲：「真的太喜歡了！加上當時很年輕，深知不會一開始便飛黃騰達，很多前輩都是捱出來的。我很珍惜那段經歷，才會有現在的我。」

▲ 張振朗認為心態很重要。（湯炳強 攝）

因為過去的經驗，令張振朗知道賺錢不容易，對投資不是太在行的他唯一遵從媽媽的教導：「媽媽教儲錢，唯有不亂洗錢。當然有機會也想買樓，我還要再努力。」

但努力工作之餘，也要給自己適當的獎勵：「為甚麼會買電單車？因為它算保值。如果買私家車，一落地已貶值。但我那部古董電單車可以保值的，當然不及勞力士，但加上我喜歡電單車，可以一班人去玩，也是個新鮮的經歷，儲錢之餘，也要給自己享受，最緊要放鬆。」

▲ 張振朗以6位數字買了人生第一部古董電單車。（取自張振朗IG）

此外，加上好友張繼聰的積極說服，甚至用「借車誘惑」，很快張振朗以6位數字買了人生第一部古董電單車，再向張振朗確認電單車升值問題時，他帶點淘氣表示：「其實升值有點難，不過至少買了自己喜歡的東西。」

就如入演藝圈追夢，不用每件事也講即時利益，至少在做自己喜歡的東西便可以了。

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記者：鄭嘉瑤