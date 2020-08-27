  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恐怖枕頭】男童腸病毒住院不慎打翻飲品　媽媽崩潰揭病房枕頭染大量血跡

健康 16:40 2020/08/27

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

男童住院不慎打翻飲品，媽媽崩潰揭病房枕頭染大量血跡。

台灣一名媽媽在網上發文，指兒子因腸病毒發高燒已住院好幾天，日前不小心弄濕枕頭，她打開枕頭套時，竟發現枕頭上佈滿大大小小的血跡，令她直呼「中午吃的當場快嘔出來」。

該名台媽於Facebook群組「爆怨公社」發文，指兒子患腸病毒、發高燒，已經住院好幾天，但兒子喝飲品時不小心弄濕枕頭，她於是打開枕頭套，卻驚見內裡的枕頭表面泛黃，還滿佈深淺不一的血跡，她當場嚇得不敢再碰，直言「中午吃的當場快嘔出來」。

台媽表示，當時她不知道枕頭是否還可以繼續使用，又想到兒子已經跟血跡睡了好幾天，感到十分崩潰。不過，醫護人員其後已為她的兒子換上新枕頭。她又強調，醫護人員都很好，發文並無責備之意，只是想抱怨該枕頭。

我不知道醫院的枕芯有沒有在消毒，因為要換的櫃子裡只有枕套跟床套沒有枕芯，我以為這個他們有外聘清潔公司一起整理之類…當然如果有消毒過就OK，只是，打開霎那間的驚嚇感…

帖文引來網民熱議，有人表示枕頭屬於醫院公共使用的物品，染上污漬實在無可避免。有網民解釋，「枕芯這樣是因為用髒了，沒人有空去單獨洗它…醫院是需一段時間才會慢慢汰舊換新一些設備」。

亦有不少網民表示難以接受，「看完有陰影了」、「這真的可怕，上面一共是幾任病人的血」、「這如果是我自己要躺的我也無法接受，何況是小孩要躺的」，許多網民又建議，以後住院最好還是自備枕頭等物品。

台媽回覆指，當日兒子在急症室確診腸病毒，需立即入院，故無法自備物資，亦沒想過需要自備枕頭，「如果，兒子沒打翻飲料，我就這樣安靜的渡過了」，又笑言「下次如果我再不幸入院就有經驗了」。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【抗疫冷知識】毛巾長期不換易成病菌溫床　1年不更換金黃葡萄球菌含菌量驚人
16:50 2020/02/26
【抗疫冷知識】毛巾長期不換易成病菌溫床　1年不更換金黃葡萄球菌含菌量驚人
【德國研究】百潔布含大腸桿菌等362種細菌　含菌量等同人體糞便【附清潔方法】
14:53 2020/08/16
【德國研究】百潔布含大腸桿菌等362種細菌　含菌量等同人體糞便【附清潔方法】
【口罩播毒】缺德乘客將口罩藏在椅背袋　目擊者怒轟：留細菌成機都係
10:27 2020/03/20
【口罩播毒】缺德乘客將口罩藏在椅背袋　目擊者怒轟：留細菌成機都係
病菌及病毒 環境衞生 健康問題 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
18:29 2020/08/26
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒
10:26 2020/08/26
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住
15:16 2020/08/26
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住