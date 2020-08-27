【恐怖枕頭】男童腸病毒住院不慎打翻飲品　媽媽崩潰揭病房枕頭染大量血跡

▲ 男童住院不慎打翻飲品，媽媽崩潰揭病房枕頭染大量血跡。

台灣一名媽媽在網上發文，指兒子因腸病毒發高燒已住院好幾天，日前不小心弄濕枕頭，她打開枕頭套時，竟發現枕頭上佈滿大大小小的血跡，令她直呼「中午吃的當場快嘔出來」。

該名台媽於Facebook群組「爆怨公社」發文，指兒子患腸病毒、發高燒，已經住院好幾天，但兒子喝飲品時不小心弄濕枕頭，她於是打開枕頭套，卻驚見內裡的枕頭表面泛黃，還滿佈深淺不一的血跡，她當場嚇得不敢再碰，直言「中午吃的當場快嘔出來」。

台媽表示，當時她不知道枕頭是否還可以繼續使用，又想到兒子已經跟血跡睡了好幾天，感到十分崩潰。不過，醫護人員其後已為她的兒子換上新枕頭。她又強調，醫護人員都很好，發文並無責備之意，只是想抱怨該枕頭。

我不知道醫院的枕芯有沒有在消毒，因為要換的櫃子裡只有枕套跟床套沒有枕芯，我以為這個他們有外聘清潔公司一起整理之類…當然如果有消毒過就OK，只是，打開霎那間的驚嚇感…

帖文引來網民熱議，有人表示枕頭屬於醫院公共使用的物品，染上污漬實在無可避免。有網民解釋，「枕芯這樣是因為用髒了，沒人有空去單獨洗它…醫院是需一段時間才會慢慢汰舊換新一些設備」。

亦有不少網民表示難以接受，「看完有陰影了」、「這真的可怕，上面一共是幾任病人的血」、「這如果是我自己要躺的我也無法接受，何況是小孩要躺的」，許多網民又建議，以後住院最好還是自備枕頭等物品。

台媽回覆指，當日兒子在急症室確診腸病毒，需立即入院，故無法自備物資，亦沒想過需要自備枕頭，「如果，兒子沒打翻飲料，我就這樣安靜的渡過了」，又笑言「下次如果我再不幸入院就有經驗了」。

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責任編輯：羅嘉欣