【另類虎爸】陪伴9歲兒每日戶外運動2小時　教練爸爸特訓︰未玩夠不准做功課

▲ 內地一名划艇教練爸爸要求兒子每日先進行戶外運動2小時，才能回家做功課。

父母為培育孩子成材，均想盡辦法教孩子乖乖做功課，安排上補習班，但內地有一名「另類虎爸」反其道而行，規定9歲兒子與自己一起每日戶外運動2小時，否則不准回家做功課，兒子被訓練出精通各種運動及強健體魄。爸爸更豪言︰「我的字典沒有補習班這個詞語！」

綜合內地傳媒報道，來自湖南長沙的爸爸羅格，本身是一名戶外教練兼划艇教練，育有2名分別9歲和2歲的兒子。他現規定9歲大仔羅漢，每天必須在戶外玩夠2小時，才准回家做功課。羅格解釋，現今孩子不是看電視就是玩手機，自小就戴眼鏡，他希望兒子能回歸大自然。

2小時的戶外運動不僅增強孩子的體能，還降低近視的風險。我們本來就屬於大自然的，現在的孩子生活在鋼筋水泥的城市裡，對自然適應的本能降低了。

擅長划艇爬樹 精通野外求生技能

大仔羅漢自2歲起，就跟著爸爸到戶外玩耍，7年來玩盡划艇、槳板、爬樹、荒野訓練及游泳等，現剛滿2歲細仔也參與其中。羅漢的泳術佳，每年都會跟爸爸參加紅十字會防遇溺營救兒童演習，他一臉驕傲地說︰「這樣的演習能夠幫助很多人遠離遇溺危險，幫助別人。」

此外，羅漢8歲時就獲得美國ACA皮划艇協會技能認證，是中國獲得該項技能認證者中年紀最小的；他亦參加過廣東省天文大會並且獲得了大獎。

▲ 爸爸羅格每天都陪伴兒子玩戶外運動。（微博圖片）

性格開朗的羅漢，覺得運動能帶給他快樂，班上的同學都很羨慕他經常父子樂。

因為只有我是每天都有爸爸陪著，一起運動一起玩。

爸爸︰不只成績優秀才算成功

爸爸羅格認為學習是廣義的，不只是成績優秀的孩子才算成功。他覺得戶外運動比做功課重要，時間不足寧可犧牲做功課的時間，更揚言︰「我的字典裏沒有補習班這個詞語」。對此教法媽媽亦沒有意見。

孩子的學習是多方面的，讀萬卷書不如行萬里路，太過看重孩子成績的家長們，只是把自己對於未來的焦慮和恐懼傳遞給了孩子。

學業中游 自學及解難能力佳

羅格坦言，大仔除了體育成績好，其他科目成績並不標青，只是班內的中游位置，但大仔的自學能力、解難能力都特別強，無論在生活中還是學習中遇到困難，總會先自己思考解決難題。

羅爸爸這套另類育兒法，引來網民讚賞，認同這才是孩子應有的童年；有家長受羅爸爸啟發，改變了教育方式，「用陪伴代替教化，帶孩子接觸大自然，在運動和玩耍中學習知識。」

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責任編輯︰林綺玲