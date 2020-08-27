同學指陳彥霖開朗健談　失蹤前曾坐在課室及港鐵車廂地上

▲ 陳彥霖同學趙鈞誼今於死因裁判庭作供，趙形容陳彥霖為人開朗健談。（梁偉榮攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（27日）續。死者同學供稱，死者於失蹤前一天曾突然躺在課室地上，並在課室內脫去鞋子，及坐在地鐵地上，又指死者失蹤前一天聲稱去了看畫廊，但死者傳送給她的畫廊相片卻是早前已發佈過的。

涉滋擾陳彥霖家屬 男生仍留院退休女保安准保釋

死者同學趙鈞誼現時就讀知專設計學院，趙供稱死者陳彥霖為其同學，兩人於去年9月開學後認識，她與死者一同上課，亦曾一起放學乘車回家。趙指與死者過往均曾入住過女童院，因此兩人有共同話題，死者亦曾提及與家人關係一般，惟她形容死者生前開朗、活潑及健談。

趙供稱，去年9月19日死者上學遲到，死者到達課室後，在中文課期間突然躺在地上睡覺，指前一晚睡得不好，又將同學書包放到書桌下當作枕頭，同學及老師即時勸死者起身，死者約10分鐘後起身，又借了同學衣服，稱要穿來拍攝證件相，當時死者脫去了鞋子。惟趙指死者經常在課室內脫鞋，她從沒有過問原因。

趙續供稱，當日放學後，死者執拾儲物櫃，並將所有物品取走，包括儲物櫃原有的兩塊隔板，死者表示用作回家執拾物品，收拾的過程逾半小時，其後兩人和另1名女同學一起乘港鐵回家。趙指死者中途突然坐在車廂地下，她們曾勸死者返回座位上，惟死者沒有理會。

警長指陳彥霖對警察反感及有對抗情緒 女警指陳於港鐵站大喊大哭

趙續指，由於死者住在元朗，所以正常會在美孚站轉車，惟當日死者在美孚站沒有下車。趙下車後whatsapp死者，死者表示往荃灣購物，其後又指到尖沙咀K11看畫廊，並傳送畫廊相片給她，惟趙記得死者早前已將同樣的相片發送到其他whatsapp群組。

趙又指，她當晚曾相約死者翌日早上在調景嶺港鐵站匯合，再一同前往學校，惟當日死者沒有出現，她嘗試致電死者，但沒有人接聽，其後接獲港鐵職員通知，指前一天在站內拾獲死者的物品，趙其後發現死者沒有上學，便透過校務處通知死者母親，而死者母親何姵誼當時身處韓國，何當時表示回港後會前往取回物品。

陳彥霖母親澄清並無拒絕轉介精神科 官指留待陪審團裁決

死因研訊主任於庭上播放知專學院及附近商場的閉路電視片段，當中拍攝到死者，趙亦從片段中認出死者，片段顯示死者在校園內來回走過。

死因裁判官問及趙，曾否覺得死者感到不愉快。趙指死者經常表示很開心，她認為死者不會「報喜不報憂」，並指死者常常與人聊天，不認為死者會隱藏。死因裁判官續問及，死者有否向老師作出過挑戰性行為。

趙回應指，死者有時候會「窒」下老師，但只是開玩笑性質，不是挑戰。研訊今午續。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌