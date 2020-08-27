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【減肥大作戰】椰菜花取代米飯熱量減1/6　營養師教煮減醣椰菜花海鮮燉飯【附做法】

保健美顏 17:26 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

營養師表示，用椰菜花取代米飯，熱量可減1/6。

減肥想吃飯又擔心熱量太高，用椰菜花代替米飯就可以？台灣營養師孫語霙表示，用椰菜花取代部份米飯，熱量直接少1/6，有助瘦身。她分享一款減醣椰菜花飯「椰菜花海鮮燉飯」，一份熱量只有373千卡，適合減肥人士。

營養師孫語霙在其facebook專頁表示，可用平底鍋烹煮椰菜花飯，煮熟後米粒會粒粒分明。若怕麻煩，也可把全部材料放入電飯煲蒸熟，只是米飯稍微黏稠。

熱量：373千卡
三大營養素比例：蛋白質23.5g；脂質12.5g；醣類40g

材料：

  • 椰菜花100g
  • 白米20g
  • 紅藜麥20g
  • 魷魚60g
  • 蝦仁50g
  • 蜆80g
  • 蘆筍50g
  • 洋蔥50g
  • 蒜頭5g
  • 橄欖油5g
  • 高湯 200ml
  • 意大利香料 1/2小匙

點擊圖片即睇製作步驟：

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做法：

1.蒜頭以橄欖油爆香，加入洋蔥炒到半透明狀。

2.加入蜆、魷魚、蝦仁拌炒至蜆打開。

3.加入洗淨的白米和紅藜麥，邊炒邊加入高湯。

4.加入蔬菜、調味料繼續拌炒至米飯熟。

5.撒上香料調味。

營養師孫語霙指出，椰菜花是近期大熱的減糖食材，切碎成「米的形狀」就可製成椰菜花飯。椰菜花有以下好處：

1. 吃起來真的很像飯，完全無違和感。
2. 吃很多也沒甚麼熱量，反正都是蔬菜。
3. 椰菜花可以增強免疫力，現在這種防疫非常時期適合多進食。

內容獲營養師孫語霙授權轉載

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