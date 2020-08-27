【減肥大作戰】椰菜花取代米飯熱量減1/6 營養師教煮減醣椰菜花海鮮燉飯【附做法】
保健美顏 17:26 2020/08/27
減肥想吃飯又擔心熱量太高，用椰菜花代替米飯就可以？台灣營養師孫語霙表示，用椰菜花取代部份米飯，熱量直接少1/6，有助瘦身。她分享一款減醣椰菜花飯「椰菜花海鮮燉飯」，一份熱量只有373千卡，適合減肥人士。
營養師孫語霙在其facebook專頁表示，可用平底鍋烹煮椰菜花飯，煮熟後米粒會粒粒分明。若怕麻煩，也可把全部材料放入電飯煲蒸熟，只是米飯稍微黏稠。
熱量：373千卡
三大營養素比例：蛋白質23.5g；脂質12.5g；醣類40g
材料：
- 椰菜花100g
- 白米20g
- 紅藜麥20g
- 魷魚60g
- 蝦仁50g
- 蜆80g
- 蘆筍50g
- 洋蔥50g
- 蒜頭5g
- 橄欖油5g
- 高湯 200ml
- 意大利香料 1/2小匙
點擊圖片即睇製作步驟：
▼點擊圖片放大
+4
+3
做法：
1.蒜頭以橄欖油爆香，加入洋蔥炒到半透明狀。
2.加入蜆、魷魚、蝦仁拌炒至蜆打開。
3.加入洗淨的白米和紅藜麥，邊炒邊加入高湯。
4.加入蔬菜、調味料繼續拌炒至米飯熟。
5.撒上香料調味。
營養師孫語霙指出，椰菜花是近期大熱的減糖食材，切碎成「米的形狀」就可製成椰菜花飯。椰菜花有以下好處：
1. 吃起來真的很像飯，完全無違和感。
2. 吃很多也沒甚麼熱量，反正都是蔬菜。
3. 椰菜花可以增強免疫力，現在這種防疫非常時期適合多進食。
內容獲營養師孫語霙授權轉載
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2