【減肥大作戰】椰菜花取代米飯熱量減1/6　營養師教煮減醣椰菜花海鮮燉飯【附做法】

▲ 營養師表示，用椰菜花取代米飯，熱量可減1/6。

減肥想吃飯又擔心熱量太高，用椰菜花代替米飯就可以？台灣營養師孫語霙表示，用椰菜花取代部份米飯，熱量直接少1/6，有助瘦身。她分享一款減醣椰菜花飯「椰菜花海鮮燉飯」，一份熱量只有373千卡，適合減肥人士。

營養師孫語霙在其facebook專頁表示，可用平底鍋烹煮椰菜花飯，煮熟後米粒會粒粒分明。若怕麻煩，也可把全部材料放入電飯煲蒸熟，只是米飯稍微黏稠。

熱量：373千卡

三大營養素比例：蛋白質23.5g；脂質12.5g；醣類40g

材料：

椰菜花100g

白米20g

紅藜麥20g

魷魚60g

蝦仁50g

蜆80g

蘆筍50g

洋蔥50g

蒜頭5g

橄欖油5g

高湯 200ml

意大利香料 1/2小匙

點擊圖片即睇製作步驟：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

做法：

1.蒜頭以橄欖油爆香，加入洋蔥炒到半透明狀。

2.加入蜆、魷魚、蝦仁拌炒至蜆打開。

3.加入洗淨的白米和紅藜麥，邊炒邊加入高湯。

4.加入蔬菜、調味料繼續拌炒至米飯熟。

5.撒上香料調味。

營養師孫語霙指出，椰菜花是近期大熱的減糖食材，切碎成「米的形狀」就可製成椰菜花飯。椰菜花有以下好處：

1. 吃起來真的很像飯，完全無違和感。

2. 吃很多也沒甚麼熱量，反正都是蔬菜。

3. 椰菜花可以增強免疫力，現在這種防疫非常時期適合多進食。

內容獲營養師孫語霙授權轉載

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2