【口罩供應】陳易希研發全港首創冰凝口罩　可維持1小時冰冷感覺今午12時預售【附預售資料】

▲ 「星之子」陳易希研發的冰凝口罩今日中午12時預售。

天氣炎熱下，長時間戴口罩易產生不適。「星之子」陳易希與本港紡織廠商近日再研發一款可重用50次的冰凝口罩，除具有99.6%過濾細菌效能，亦新加入兩重冷凍技術，佩戴1小時仍可享受冰冷感覺。冰凝口罩連同UV消毒袋和10片濾芯套裝今日（28日）中午12時起預售，首批供貨1萬套，料9月中發貨。

冰凝口罩為一個4層設計的口罩，最外層布料使用醫療級光觸媒原料，經紫外光照射後會釋放負離子，可分解細菌和病毒。第二層則加入以冷凝劑製成的低溫墊，可作吸熱散熱達冰涼效果，物料亦於美國食品藥品監督管理局註冊，達到食物級安全級數。

口罩第三層則為可更換為熔噴無紡布濾芯，達內地KN95口罩標準，可過濾99.6% 0.3微米以上的粒子，包括飛沫、和細菌等，亦獲細菌過濾效率（BFE）95%以上的認證。口罩內層則採用具冰涼效果的Coolmax布料，能加速蒸發呼出的水氣，帶走熱力，增加涼快感覺。

▲ 陳易希指，近日看到地盤工人出現感染群組，反映戶外戴口罩辛苦的問題。（馮漢柱攝）

陳易希解釋，很多人在炎熱天氣下戴口罩感到很辛苦，惟市面上大多口罩集中宣傳口罩細菌或病毒過濾率的認證，忽略佩戴時引起的身體不適。他又提到，近日看到地盤工人出現感染群組，反映戶外戴口罩辛苦的問題，

他們（地盤工人）工作時可能太熱實在太辛苦，可能會少戴口罩，因為這件事希望做一款口罩，除了過濾和殺菌功能好之外，亦可解決透氣、舒適度和冰感問題，讓香港人可以更舒服戴口罩。

他續指，新口罩加入的低溫墊，以冷凝劑製作冰感物料，以較高的比熱容量加速吸收面部散發的溫度，達到冰涼效果。用家需先將口罩放入冰格冷藏約半小時，然後取出口罩使用，即可維持約1小時的冰冷感覺。

陳易希提醒，由於口罩濾芯不能清洗，建議一日使用8小時後應更換濾芯，而口罩清洗50次仍可保持最佳效果。另外，口罩亦附設紫外光殺菌袋，每次將用過的口罩放進袋內，即可觸發光觸媒分解口罩表面細菌，袋內的電池足夠進行100次殺菌。

首批1萬個口罩（成人佔8000個；小孩佔2000個）將於今日（28日）中午12時起，在www.100nmmask.com預售，價錢198元，包括1個冰凝口罩、10片濾芯及紫外光消毒袋，料9月中發貨。

「冰凝口罩」預售詳情

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記者：陳子謙