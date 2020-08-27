拒戴口罩兼拳毆麥當勞職員　25歲男認罪保釋候判

▲ 涉案被告今（27日）於屯門裁判法院承認控罪。（資料圖片）

25歲男子於7月光顧屯門一間麥當勞時拒絕戴口罩，職員勸籲不果，該男子更發難損壞收銀機及對職員拳打腳踢，男子早前被控刑事損毁及襲擊致造成身體傷害兩罪，今（27日）於屯門裁判法院承認控罪，被告准保釋至9月11日判刑，以待社會服務令報告。

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涉案被告張易揚今承認刑事損毁及襲擊致造成身體傷害兩罪，案情指，2020年7月14日凌晨約3時，被告於屯門山景商場地下麥當勞內嘗試購買食品，盧姓職員提醒被告需佩戴口罩，遭被告拒絕。被告其後變得情緒激動，出拳損壞收銀機螢幕，並進入收銀範圍對盧拳打腳踢，事後被告逃離現場。

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警方其後於被告寓所一帶進行搜查，並於翌日拘捕被告，被告於警誡下保持緘密，警方又於被告的寓所搜出案發時被告穿上的鞋。事主及目擊證人於認人手續中，成功認出被告。

裁判官下令被告就損壞收銀機賠償4,000元，並先為被告索取社會服務令報告，將案件押後至9月11日判刑，期間被告獲准保釋候判。

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記者：楊詠渝