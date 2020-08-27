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Vesyca FC藥片或含雜質　藥物批發商需回收

社會 15:48 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

藥物批發商從市面回收含雷尼替丁的Vesyca FC藥片150毫克。（政府新聞網圖片）

衞生署今日（27日）同意持牌藥物批發商香港永信有限公司採取預防措施，從市面回收含雷尼替丁的Vesyca FC藥片150毫克（香港註冊編號：HK-36650），指相關產品可能含有雜質。

衞生署收到該批發商通知，指上述產品的台灣生產商因其可能含有雜質N－亞硝基二甲胺（NDMA），正回收Vesyca FC藥片150毫克，批發商亦自願從本地市面回收上述產品。

基於實驗室測試，NDMA被列為可能令人類患癌的物質。衞生署早前得悉一些含有雷尼替丁的產品在外國被發現含有NDMA，已於去年九月十八日發信予醫護人員，通知他們有關事件。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。
　　 
上述含雷尼替丁的產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物。根據批發商的資料，該產品曾供應予本地私家醫生及藥房。衞生署發言人指，署方至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，並會密切監察有關回收。

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責任編輯：郭詩詩

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