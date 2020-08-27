警方已落案起訴林卓廷許智峯　鄧炳強：7.21事件歷史自有公論

▲ 長鄧炳強稱，已落案起訴林卓廷及許智峯。（曾耀輝攝）

警方昨日（26日）拘捕16人，包括立法會議員林卓廷及許智峯，涉去年7月6日及元朗7·21等社會事件。警務處處長鄧炳強稱，今日（27日）已落案起訴二人。

鄧炳強稱，林卓廷被控去年7月6日，意圖妨礙司法公正；以及去年7月21日涉及暴動。許智峯則被控3項罪名，於7月6日屯門事件涉意圖妨礙司法公正、不誠實使用電腦，以及刑事毀壞罪。今日已於西九龍法院提堂，押後聆訊。

鄧亦就去年7.21警方行動解畫，指當日由接報到警員到場，約30多分鐘；而昨日高級警司陳天柱指的18分鐘，只是警方快速應變部隊接報後，並抵達現場的時間。他認為情況也不理想，正在檢討，研究日後如何加快應對。

他也澄清，有人指警方要改寫歷史，把「無差別襲擊」講成雙方「旗鼓相當」，鄧反駁警方無意改寫歷史，歷史也只有公論。警方應集中事實和證據，無意評價外界不必要評論。

鄧炳強見記者時，水警總部外有3、4名市民示威，高舉標語，抗議警方執法。

對於昨日大嶼山欣澳對開海面，有一艘漁船起火，一位漁民被水警救出；鄧炳強稱，感謝昨日有份參與行動的水警、飛行服務隊及消防處人員。

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記者：蘇文軒