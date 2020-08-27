  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 18:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

警方已落案起訴林卓廷許智峯　鄧炳強：7.21事件歷史自有公論

社會 17:27 2020/08/27

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

長鄧炳強稱，已落案起訴林卓廷及許智峯。（曾耀輝攝）

警方昨日（26日）拘捕16人，包括立法會議員林卓廷及許智峯，涉去年7月6日及元朗7·21等社會事件。警務處處長鄧炳強稱，今日（27日）已落案起訴二人。

鄧炳強稱，林卓廷被控去年7月6日，意圖妨礙司法公正；以及去年7月21日涉及暴動。許智峯則被控3項罪名，於7月6日屯門事件涉意圖妨礙司法公正、不誠實使用電腦，以及刑事毀壞罪。今日已於西九龍法院提堂，押後聆訊。

鄧亦就去年7.21警方行動解畫，指當日由接報到警員到場，約30多分鐘；而昨日高級警司陳天柱指的18分鐘，只是警方快速應變部隊接報後，並抵達現場的時間。他認為情況也不理想，正在檢討，研究日後如何加快應對。

他也澄清，有人指警方要改寫歷史，把「無差別襲擊」講成雙方「旗鼓相當」，鄧反駁警方無意改寫歷史，歷史也只有公論。警方應集中事實和證據，無意評價外界不必要評論。

鄧炳強見記者時，水警總部外有3、4名市民示威，高舉標語，抗議警方執法。

對於昨日大嶼山欣澳對開海面，有一艘漁船起火，一位漁民被水警救出；鄧炳強稱，感謝昨日有份參與行動的水警、飛行服務隊及消防處人員。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】一文睇清患者到訪商場行蹤　屯門良景廣場累計有15名患者曾到訪或成新群組
今日 10:20
【新冠肺炎】一文睇清患者到訪商場行蹤　屯門良景廣場累計有15名患者曾到訪或成新群組
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約21宗確診個案
今日 12:09
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約21宗確診個案
【港鐵老鼠】將軍澳港鐵站驚現鼠蹤　老鼠大鬧售票處及月台電動電梯
今日 13:22
【港鐵老鼠】將軍澳港鐵站驚現鼠蹤　老鼠大鬧售票處及月台電動電梯

最高瀏覽

【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
18:29 2020/08/26
【劉鑾雄千金】大劉女兒英國皇家舞蹈學院畢業　17歲劉秀盈家中練舞山頂豪宅曝光【多圖】
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒
10:26 2020/08/26
【食用安全】發霉砧板產生黃麴毒素可致癌　用洗潔精漂白水清潔愈洗愈毒
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住
15:16 2020/08/26
【百業蕭條】疫情下全家停工失業8個月零收入　家人從不悲觀食腸仔通心粉撐住