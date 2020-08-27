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【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案　18宗為本地感染病例

社會 16:35 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

本港今日新增21宗確診個案。

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（27日）新增21宗確診個案，3宗為輸入個案，患者分別從英國、埃塞俄比亞、巴基斯坦返港，其餘18宗為本地感染病例，當中有14宗與早前個案相關，13宗涉及家庭、朋友聚會相關，4宗源頭不明，包括一名日間的士司機、一名於西九龍總部工作的警察、一名超市職員及一名退休人士。今日另有10多宗初步確診個案。

政府明日（28日）凌晨起逐步放寬部分社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上9時，詳情即看：【限聚令】一文看清政府明日凌晨起逐步放寬部分社交距離措施

食物及衞生局副局長徐德義指出，現時不明源頭仍有3成，即是沒有病徵的隱形傳播鏈仍存在，詳情即看：【限聚令】政府逐步放寬社交距離措施　徐德義：仍有三成不明源頭個案不等於沒有風險

荃灣匡智梨木樹宿舍今日再多一人確診，群組至今累計共11人染疫，詳情即看：【新冠肺炎】荃灣匡智梨木樹宿舍群組增至11人確診　另有一位院友初步確診

源頭不明的個案中包括一名於西九龍總部工作的36歲男警，詳情即看：【新冠肺炎】西九龍總部36歲男警確診　10人被列為緊密接觸者

另有一名太子道百佳一名文員確診，詳情即看：【新冠肺炎】太子道百佳一名文員確診　日常工作時會幫忙執貨

早前確診的兒童醫院一名歲半男童今日出院，詳情即看：【新冠肺炎】38人康復出院包括兒童醫院歲半男童　5旬男送院後死亡證染疫

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：郭詩詩

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