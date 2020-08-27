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【限聚令】政府逐步放寬社交距離措施　徐德義：仍有三成不明源頭個案不等於沒有風險

社會 16:37 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

徐德義指出逐步放寬社交距離措施不代表現時社區沒有風險。（陳靜儀攝）

港府日前宣布明日起將逐步有序放寬社交距離措施。政府將刊憲明日（28日）凌晨起逐步有序放寬社交距離措施，為期7天，直至9月3日。當中包括食肆延長晚市堂食至晚上9時；電影院、美容院及部份涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所等可重開；在《郊野公園條例》界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，可獲豁免，毋須戴口罩。

【限聚令】一文看清8月28日起逐步放寬部分社交距離措施 重開美容院、戲院

食物及衞生局副局長徐德義今日（27日）出席疫情記者會指出，本港8月20日至26日，每日平均21宗確診個案，對比再上星期平均49宗，是緩慢地下降，不過現時不明源頭仍有三成，即是沒有病徵的隱形傳播鏈仍存在，政府今日就有關處所、口罩指令今日刊憲，當局會謹慎逐步有地放寬社交距離措施。

明日（28日）凌晨起逐步有序放寬社交距離措施，為期7天。（陳靜儀攝）

【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案　18宗為本地感染病例

他表示感謝市民及業界的合作，而逐步開放場所不代表完全沒有風險的，希望市民戴好口罩。同時9月1日推行普及社區檢測計劃，已逾5000名醫護參與，他感謝有關醫護支持。

【附預約網頁】普及社區檢測計劃預約網頁出爐 一文看清程序及方法

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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