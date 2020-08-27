【保就業計劃】百佳指首期補貼支付3成員工薪金　資源許可下會續為市民提供優惠

▲ 百佳表示，在資源許可下，公司會繼續為市民提供各類減價優惠。（林宇翔攝）

港府要求百佳及惠康超市，在領取第二期「保就業計劃」補貼期間（9至11月），需為顧客提供減價，或為弱勢社群提供超市券。百佳表示，仍在研究條款要求及執行細節，初步與社福機構探討援助方向，首要考慮為弱勢社群提供適切幫助。

百佳發言人指，對於政府提出的向顧客減價要求，公司尚在研究方案細節，因現時每週有接近2,000款產品提供優惠，同時亦有會員及信用卡優惠等。

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發言人解釋，現時失業率飆升，不少受影響人士都是來至低收入家庭，希望稍後推出的支援計劃可帶動其他有能力的企業也為弱勢社群提供多一點援助。



百佳超級市場於政府第一期「保就業計劃」中，獲批1.61億元補貼額，承諾受薪僱員人數8千多人。 百佳發言人說，百佳現有超過8,200名員工，有關補貼只足夠支付約3成員工薪金，加上因疫情期間產品來價、入口物流及營運成本增加，並沒有全數反映在零售價格上，營運壓力大增。

發言人稱，在資源許可下，公司會繼續為市民提供各類減價優惠，每月仍然招聘接近200名兼職員工，希望可跟香港市民共渡時艱。

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記者：陳曉瑩