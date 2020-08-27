【真菌感染】幼兒皮膚痕癢脫皮或生癣　護士媽媽教7大方法預防及舒緩

▲ 大魚媽教預防及舒緩幼兒生癬方法。（iStock圖片）

有沒有小朋友濕疹在頭皮位置或腳掌、指罅？而且患處十分痕癢？是不是夏天或天氣潮濕時更嚴重？其實這些有機會是真菌感染。

真菌指蘑菇、黴菌和酵母菌等有機物。它們是寄生生物，生活在其他動植物的體表或體內。真菌通常出現在溫暖、濕潤、不潔的皮膚上。當真菌侵襲頭部或身體的皮膚外層時，就會出現真菌感染，有些真菌感染被稱爲「癬」。

常見的癬

體癬是一種出現在身體上的真菌感染，呈圓形或橢圓形片狀斑塊，邊緣凸起呈微紅色、瘙癢。

頭癬是一種出現在頭皮上的真菌感染，一塊或多塊頭皮掉落，頭皮呈粗糙、發癢的斑塊。此病在年幼的孩子中最爲常見。而頭泥和bb成長後出現頭皮真菌感染亦息息相關。

腳癬（又稱香港脚）是一種出現在腳上的真菌感染，10多歲的孩子和老人較易患此病。腳趾間皮膚瘙癢、發紅；腳趾甲可能變厚褪色；腳掌也可能被感染。如果腳不乾淨、出汗，青少年可能會患上腳癬。在公共游泳池和體育館的更衣室和淋浴間的地板上赤腳行走也可能感染腳癬。

舒緩及預防方法

如果孩子身體或面部出現真菌感染，醫生將會推薦使用抗真菌液。如果感染傳播速度很快或頭皮已被感染，醫生可能會開出口服抗真菌藥物。如果想用溫和的方法處理真菌感染，大魚媽建議以下方法：

1. 香茅、天竺葵、檸檬草、尤加利和薄荷等經過測試，被發現是有效的抗菌劑，茶樹已證明其具有可靠的抗真菌能力。可以用一滴加入天然乳液塗患處，或把精油混合海鹽浸腳，持之以恒，都可以控制真菌感染。

2. 如果腳部有真菌感染，要多穿透氣度高的鞋履，並保持鞋的內籠清潔，例如多曬太陽或用酒精、殺菌精油噴鞋的裡面，並保持鞋子乾爽。

3. 如有真菌感染，避免去公眾泳池和與別人共用毛巾。

4. 保持室內空氣流通，保持家居清潔。

5. 冷氣機需定期用殺菌噴霧清潔，除去真菌。大魚媽會用天然的清潔液，有效清潔，亦不會引起化學劑敏感。做好冷氣機清潔亦可大大減輕鼻敏感問題。

6. 洗衣機亦是真菌溫床，要勤加清潔，可用丁香、肉桂、茶樹、尤加利等精油加入梳打粉清潔洗衣機內籠，可有效安全清潔殺菌，又不怕化學成份殘留衣服刺激皮膚。

7. 皮膚之所以被真菌感染，因為本身屏障弱，所以即使用藥後治好，復發率亦很高。可以用含修復成份例如乳香、沒藥的潤膚乳，助加强皮膚細胞自我修復，加強皮膚自我保護的能力。

夏天是真菌感染的高峰期，要保持家居和清潔衛生。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。大魚媽與女兒對抗濕疹之路，請按【下一頁】。

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