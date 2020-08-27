林卓廷被控7.21參與暴動　許智峯涉迫刪手機照片被控妨礙司法公正

▲ 林卓廷被控去年7月21日參與暴動。（資料圖片）

民主黨議員林卓廷等7人被指於元朗7.21事件中參與暴動，7人同被控1項暴動罪，林同時亦涉與民主黨議員許智峯等4人於7.6屯門遊行當天，要求他人刪除手機中拍到示威者外貌的照片等，分別被控意圖妨礙司法公正作為、不誠實取用電腦等4罪，10名被告分兩案今（27日）午於西九龍裁判法院提堂，其中林卓廷兩案均牽涉其中。

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涉7.21暴動案件的7名被告依次為林卓廷（43歲；立法會議員）、庾家豪（35歲；客戶服務員）、陳永晞（37歲；拒絕提供報稱職業）、葉鑫昇（31歲；社工）、鄺浩林（26歲；廚師）、尹仲明（48歲；電器技工）及楊朗（26歲；無業）。

7人同被控1項暴動罪，控罪指他們於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂及其他身份不詳的人參與暴動。

▲ 許智峯涉迫刪手機照片被控妨礙司法公正。（資料圖片）

涉7.6案件的4名被告依次為林卓廷（43歲；立法會議員）、許智峯（43歲；立法會議員）、曾焌熙（28歲；廚師）及鍾凱研（39歲；社工）。首3名被告被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正罪，控罪指3人於2019年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士意圖妨礙司法公正，而作出有妨礙司法公正傾向的作為，即煽惑、誘使、指示X刪除任何儲存於其手提電話內的數碼內容，而該些內容顯示了一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的臉部外觀。

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許及鍾另被控1項不誠實取用電腦罪及1項刑事損壞罪，控罪指兩人於同日同地取用X的一部紅米手機，目的在於令其本人或他人不誠實地獲益；並於同日同地無合法辯解而摧毀或損壞屬於X的財產，即於2019年7月1日拍攝並儲存於該手機內有關立法會外示威情況的視頻片段。

曾另被控1項非法集結罪，控罪指他於同日同地與其他不知名人士參與非法集結。

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▲ 泛民到西九庭聲援林卓延和許智峯。 （梁偉榮攝）

聆訊前，民主黨主席胡志偉與其他聲援人士在法院地下叫喊口號，胡指政府及警方現控告林卓廷及一些市民，以作為扭曲7.21元朗事件的基礎，意圖將當日被襲擊的人，由原告改成被告，改變社會對7.21事件的輿論。

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記者：林欣樂