【新冠肺炎】38人康復出院包括兒童醫院歲半男童　5旬男送院後死亡證初步染疫

▲ 過去一日，本港有38名新冠肺炎患者康復出院。（陳靜儀攝）

本港今日（27日）新增21宗新冠肺炎確診個案，18宗屬本地個案，再多1名病人（個案編號：2,988）離世，連同醫管局較早前已公布的2宗死亡（個案編號：3,960﹑2,086），今日共有3宗死亡個案，至今累計82死。

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞在疫情最新進展記者會上表示，截至今日早上9時，新增28宗須呈報的懷疑個案；過去24小時，再多38人康復出院，包括兒童醫院1歲半男童患者，至今共有4,199名及1名疑似病人康復出院。

她指，現時有429名確診者在18間醫院及亞博館社區治療設施留醫，其中26人危殆、35人嚴重，368名病人情況穩定。公立醫院正使用1,220張負壓病床及675間負壓病房，其使用量分別是50%和62%。

何婉霞續言，一名59歲男子昨日（26日）下午3時送往將軍澳醫院急症室，當時已無知覺，情況很差，須進行心肺復甦及急救，亦要插喉，病人於下午3時45分證實死亡，醫院為其抽取樣本化驗後發現，對新冠肺炎初步呈陽性反應。

她說，該名男子本身沒有長期病患，於入院前5﹑6日已出現不適，呼籲市民如有不適或病徵，應盡快求醫，以接受治療。

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記者：陳曉瑩