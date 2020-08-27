【無良僱主】媽媽放產假被公司要求每日寫長篇報告　網民：擺明迫人辭職

▲ 上海有一間傢俱公司，要求一名女僱員放產假期間，每日手寫長篇銷售心得報告。

內地有一間傢俱公司要求一名女僱員放產假期間工作，每日手寫一篇銷售心得報告，每小時需寫600字，即每日寫4800字，否則要罰款。當地傳媒報道有關事件，引來很大爭議，網民直斥該公司變相迫放產假員工自行辭職，不想賠償。

放產假仍要工作

綜合內地傳媒報道，上海一間傢俱公司日前被爆出，要求一名休產假的朱姓女員工，每日手寫銷售心得。從流出的文件內容所見，公司表示要找員工頂替放產假員工的工作，在疫情下不想裁員，但要求她有工作去符合到出糧的條件，故此要求她每天必須完成一篇銷售心得，規定每小時要寫600字。而每天按工作8小時，她每天需寫4800字的書面報告，放工時間前交給人事部。

今年因新冠，現在家具行業都很難，公司還是在發你正常工資。你的工作必須符合這個工資要求，需每天完成一篇銷售心得。

錯別字重複句子要罰款

有更過份的要求，若報告內出現一個錯別字罰款50人民幣（約56港元），一句重複句子罰款100人民幣（即約112港元），遲交漏交會罰款500人民幣（約562港元）。這項規定從8月20日開始執行，公司更表示到已經對朱姓女員工有恩恤，考慮到她在哺乳期間視力較差，為「保護」她，才安排她手寫心得，不用使用電腦打字。

網民斥迫人辭職

有關事件被媒體報道後，引發網友的討論，很多人認為這是公司辭退員工的手法，「擺明迫人主動辭職，不想賠償遣散費」、「公司厚面皮如此義正言辭地為員工著想」、「借罰款將工資扣回，就不用出糧」等。

公司發聲明調查事件

其後涉事公司發表聲明，指出就此事進行了調查，表示會嚴格遵守相關僱員法律，保障員工的合法權益，而據悉公司已經和朱姓女員工溝通，她已重返職場，繼續在該公司工作。

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責任編輯︰王明芳