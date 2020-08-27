【防疫抗疫基金】的士中介商嘆遭抗疫基金遺漏　促下輪基金捨遺補漏

▲ 富安的士負責人賀大鈞（左二）促請政府於第三輪抗疫基金補助業界。（陳梓蔚攝）

疫情下百業蕭條，各行各業對第三輪防疫抗疫基金需求殷切，其中的士租車中介人在過去2次抗疫基金均末能受惠，部分中介更因無地方安置增加的閒置的士，而需要每月繳交過萬罰款。

的士中介公司富安的士的負責人賀大鈞指，現時業界有約500名的士中介從業員，由於他們既不是車主，又不是司機，所以不獲政府補貼。

另外，因為疫情下司機數量大減，所以中介負責管理的的士無法租出，令閒置的士數量大增，中介需尋找額外的車位安置，連帶租金支出大幅上升。

賀大鈞又指，大部分的士中介公司都是無員工的一人公司，

如果我每部的士都泊返車場，要用時逐部揸返出黎，我唔洗做生意啦。

他補充指，很多公司因無法處理大增的閒置的士，而要將的士泊在近公司的路邊，因此時常收「牛肉乾」，

以我公司為例，每星期收10多張罰單，1個月罰過萬元。

他又表示，政府未有提供補貼的原因，是因為無法界定的士中介屬於什麼行業，所以希望政府能正視業界問題，針對性為業界提供補助，並以優惠假租出政府旗下車位，助業界渡過難關。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚