【復課安排】消息：全港中小學料不早於9月14日復課　中一中五中六優先復課

▲ 消息指全港中小學不早於9月14日復課。

9月1日開學日在即，疫情下首度「開學不返校」，教育局局長楊潤雄今（27日）午與中小學界代表會面，商討開學後在家學習及復課安排。

消息指，局方按目前疫情亦暫未能擬訂具體復課日期，全港中小學料不早於9月14日復課，待疫情緩和，據悉局方首階段擬安排中一、中五及中六優先恢復半日實體課。

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由於局方早前表示會預早2至3周公布復課安排，至今局方仍需視乎疫情發展及詢問專家意見，預計不會早於9月14日復課；但會上談及按目前疫情估計，日後預料要「與病毒共存」，故不會等到連續28日零確診才復課。

有與會校長亦關注，因應部分學校須借場予政府，進行9月1日起為期2周的全民檢測，因應事後學校清潔場地需時，故推算有關不會在14日的同一星期內復課，料最快9月中下旬才能復課。

據了解，局方傾向屆時中學分兩階段復課，中一、中五及中六先行；如情況許可，擬在一周後安排中二至中四級復課，全部以半日上課；其後在安全情況下盡快恢復全日實體課。

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升中呈分試方面，教育局早前已宣布，有跨境學生的學校可彈性選擇將小五下學期及小六上學期的兩次呈分「二合一」，並延至明年1月中前呈分；並呼籲其他未完成小五呈分試的學校盡早計劃，盡量於9月至10月初安排補考，可考慮以校內評估替代，但維持於10月20日前呈分。

全民檢測計劃或徵用學校禮堂舉行，政府會於本周六起接受預約，有關預約網頁及資料，即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅