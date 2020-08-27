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【口罩令】戶外運動如散步、耍太極或不符合豁免口罩原則　徐德義：要明顯見到出汗、氣喘

社會 16:57 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（程志遠攝）

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（27日）新增21宗確診個案，3宗為輸入個案，患者分別從英國、埃塞俄比亞、巴基斯坦返港，其餘18宗為本地感染病例，當中有14宗與早前個案相關，13宗涉及家庭、朋友聚會相關，4宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案　18宗為本地感染病例

港府日前宣布明日起將逐步有序放寬社交距離措施。政府將刊憲明日（28日）凌晨起逐步有序放寬社交距離措施，為期7天，直至9月3日。當中包括食肆延長晚市堂食至晚上9時；電影院、美容院及部份涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所等可重開；在《郊野公園條例》界定的郊野公園及特別地區內的戶外公眾地方，可獲豁免，毋須戴口罩。

【限聚令】一文看清8月28日起逐步放寬部分社交距離措施　重開美容院、戲院

對於佩戴口罩的修訂，徐德義指出要求市民在不同場合戴口罩已經一長時間，理解到很多市民很想在室外做運動及有此需要，如何有逐地放寬，在法例作出調整，不過在法例中難以每一種情況都寫下，故此條例寫得比較廣闊，如果合理地視為相當消耗體力，即是他們會表現出汗、氣喘等，執法人員會按實際情況及目測了解。

【全民檢測】普及檢測計劃周六起可網上預約　全港18區逾過百個採樣地點

他表示很難每一種運動都寫下，已向執法人員提供指引、例如急步跑、跑步、球類運動都屬於消耗體能的，如果是散步或者耍太極，或者未必視為很消耗體能的運動。至於戶外工作，是明顯看到勞動性大的，工作人員會見到出汗、氣喘等。

他強調除了依靠法例規管外，希望市民也要理解戴口罩的功用，如果在人多、空氣不流通而且會容易受飛沫而感染病毒，市民仍要戴上口罩，保護自己、保護他人的。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：伍瑋瑋

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