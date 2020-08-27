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【新冠肺炎】西九龍警察總部36歲男警確診　10人被列為緊密接觸者

社會 16:49 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

(陳靜儀攝)

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（27日）新增21宗確診個案，3宗為輸入個案，患者分別從英國、埃塞俄比亞、巴基斯坦返港，其餘18宗為本地感染病例，當中有14宗與早前個案相關，13宗涉及家庭、朋友聚會相關，4宗源頭不明。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有情況。

【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案　18宗為本地感染病例

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，不明源頭個案涉及一名36歲男子，他是一名於西九龍總區總部工作的男警（編號：4756)，同一團隊10人被列為緊密接觸者。

張又指，男警曾與團隊一同外出工作，期間有戴口罩，傳染予市民的機會較小，惟因與同事工作的時間較長，期間亦有一同用膳，因此相關人士會列為緊密接觸者。

【限聚令】一文看清8月28日起逐步放寬部分社交距離措施　重開美容院、戲院

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：郭詩詩

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