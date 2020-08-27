【開學安排】中學新學年時間表出爐返8半放5全日Zoom　網民︰午膳放2個鐘好好

▲ 有中學的新學年時間表出爐，由上午8時半Zoom到下午5時，有網民認為似足返工。

新冠肺炎疫情下，教育局提出學校可以按開學日安排網上授課，而暫停面授課程。下周二9月1日是開學日，近日很多家長和學生陸續收到學校有關網上教學的安排，有中學的新學年時間表出爐，由上午8時半Zoom到下午5時，中間有小息及午膳時間。有網民認為似足返工，也有學生覺得比平日返學稍為輕鬆。

有網民於facebook專頁「名校 Secrets」投稿，寫道「無言，自己睇圖」，並轉載一間中學有關「2020-2021年度網上教學安排」的通告，內容提及由下周三9月2日開始，各科將透過Zoom教學，原定面授課堂每節為50分鐘，網上課堂則改為40分鐘。

9月中旬開始上足7堂

從通告上的教學時間表可見，每日有7節課，每節40分鐘後有10分鐘小休。第2節後有半小時小息，之後上第3至5節，才到午膳時間，午膳由下午12時50分至3時，足足有2小時10分鐘。午膳後為第6至7節，最後有20分鐘班主任時間。

校方在通告中說明網上課堂分兩階段進行，第一階段為9月2至11日，中一至中五只上第2至5節，上課時間由上午9時20分至下午12時50分。至於中六則上第2至7節，即上午9時20分至下午4時30分。9月14日起開始第二階段，各班上7節，每周三設班主任時間。

網民︰平時返學仲辛苦

網民對於這個時間表反應兩極，有人覺得全日Zoom「好chur」、「同返工一樣」、「上到iPad都無電」；也有網民認為以中學來說，上課時間尚算合理，有留言表示︰

堂與堂之間有10分鐘break，lunch有2個鐘多啲，所以先拖到咁長時間。

我覺得平時返學仲chur，堂接堂咁上，lunch time一個鐘。

有港媽留言「我女間中學都係咁，我無話係正常或正確，不過係無計」，不少人認為午膳時間充足，不算太辛苦。對於有家長批評時間表太長，一位網民有感家長難服侍，「又話多功課，又話上網睇唔明，咁老師唔做嘢，邊有功課邊有短片同Zoom畀佢」。

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責任編輯︰駱秀玲