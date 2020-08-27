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【全民檢測】郭家麒倡列新冠肺炎為職業病　醫生建議在半露天設施採樣

政治 16:53 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

公民黨立法會議員郭家麒指出，採樣屬高風險程序，協助採樣的醫護和工作人員有機會染病，建議政府應將新冠肺炎列為法定職業病，保障相關工作人員。（尹櫻霖攝）

政府將於9月1日推行「普及社區檢測計劃」，公民黨立法會議員郭家麒指出，採樣屬高風險程序，協助採樣的醫護和工作人員有機會染病，建議政府應將新冠肺炎列為法定職業病，保障相關工作人員。

香港工人健康中心主席、香港職業及環境健康學院名譽院長余德新建議，政府應在半露天設施進行採樣工作，能減低採樣地方受污染空氣的病毒含量。他又建議，縮短每名檢測者在採樣中心的停留時間，並分隔採樣中心的等候區與採樣區。

余德新亦建議，政府可參照南韓「負壓採樣亭」，在採樣地點加設獨立「負壓生物安全亭」，分隔採樣人員和檢測者，以工程控制方法為醫護人員提供較高層次的保護。

港府早前公布已有超過5000名醫療人員報名參與採樣，郭家麒指出，有部分參與採樣工作的醫療人員為普通牙醫、家庭醫生、護士、護士學生、物理治療師和健康服務助理等，擔心相關人士並未接受足夠有關病毒採樣的培訓。

另外，立法會內務委員會明日召開特別會議，討論防疫抗疫工作，郭家麒表示，經過昨日兩名民主黨議員被捕事件後，公民黨今日稍後將開會討論是否出席明天的會議。

記者：尹櫻霖

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