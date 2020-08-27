【開學準備】迎接9月網上開學做好準備　專家建議孩子與家長適應6部曲

▲ 孩子新學年上網課，家長可協助小朋友盡快投入新學年的學習生活。（圖片：istock）

今年的新學年，與往常不一樣，孩子不再是和同學一起回校見老師，而是坐在電腦螢幕前看著老師，可以如何協助他投入新學年的學習生活？家長可以考慮以下孩子開學六部曲。

孩子開學六部曲

1 準備心情：開學前和孩子翻翻書本、預備各樣學習工具、討論一下上學的安排，讓孩子做好心理準備。

2 建設環境：和孩子一起安排及佈置一個屬於他的坐位，讓他未來網上學習時使用，例如在座位上貼上他的名牌或他喜愛的卡通角色等。

3 技術培訓：指導孩子上網的各項技術安排，盡量讓他能自己處理，加強他對學習的主動參與。

4 日常流程：和孩子訂定星期一至五的時間表，讓他每天完成必須的學習。

5 心態教育： 和孩子討論網上學習要留意的事項，例如要穿合宜的衣服、上課同在課室內一樣，也要安坐、並且要完成功課等等。

6 支持氣氛：讓孩子寫打氣咭寄給老師和同學，向老師承諾會在網上努力學習，也鼓勵同學一起努力。

家長適應六部曲

除了孩子的開學六部曲，家長面對新一輪的網上學習，也有家長適應六部曲要留意。

1 增加彈性： 接受及指導孩子明白世情常有變化，要調校自己增加彈性去接受變化，例如突然間要網上學習而非面對面授課，保持輕鬆及愉快的心情。

2 推動孩子：推動孩子成為學習的行動者，不要事事幫孩子，例如讓兒童自行上網及打印功課等等。

3 訂立計劃：配合上網教學。預先安排兒童每天的學習流程、學習進度及指導學習的方法。

4 按持重温：配合學校安排領取功課，要求兒童按時完成及繳交老師。也可以配合學校的教學資源，例如短片或工作紙，協助兒童不時重温所學。

5 定期評估：陪孩子每天數算學習成果。

6 迎接挑戰：家長和孩子面對新的學習方法，是需要時間去適應的，但任何新事物，只要適應及進入常規狀態後，就可以有良好的發揮。就鼓勵自己和孩子一同勇於接受這個新挑戰吧。

雖然今學年有一個非一般的開始，但有好的心態準備下，相信孩子仍能有美好的成長和發展！

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撰文︰聖公會聖基道兒童院 服務總監 陳香君