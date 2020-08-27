【昆蟲出沒】家中驚見天牛以為是「巨型曱甴」大埔街坊求救　專家：會咬傷人勿徒手捕捉

▲ 大埔街坊在家中發現天牛，以為是「巨型曱甴」。

夏天昆蟲特別多。近日有大埔市民表示在家中發現一隻巨型昆蟲，有長約5厘米觸鬚，以為是「巨型曱甴」，被其寵大體型嚇倒了。她在facebook群組發文求問處理方法，有網民笑言這似是動物森友會遊戲中出現的「星天牛」。到底是甚麼昆蟲，有人體有沒有害？TOPick為此香港昆蟲學會副會長饒戈了解。

該名市民在facebook群組「Tai Po 大埔」發文表示，在大埔住所天台窗邊嚇然發現一隻巨型昆蟲，如拇指般大，觸鬚約長5厘米。因感覺恐怖，外貌似蟑螂，事主不敢觸碰，並擔心牠會咬爛家中木傢俬。她又疑惑，不明為何天台加裝了防蚊網，這昆蟲仍能進入屋內。

從相片可見，該隻昆蟲身上有淡黃色的斑點，觸鬚看似又長又硬。不少網民留言指，這是「天牛」。另有人表示天牛生命力頑強，殺蟲水也殺不死；甚至有人試過捉牠放入雪櫃，但一星期後仍生存，且很有活力。

昆蟲專家：切勿徒手捕捉

香港昆蟲學會副會長饒戈接受TOPick訪問時表示，相片中的昆蟲名為「黄八星白條天牛」（Batocera rubus），體長（不計觸角）約30至46亳米，屬大型天牛品種。牠的觸角和體長相若。

饒戈表示，黄八星白條天牛寄主的植物包括多種榕屬植物，屬本港常見品種，不時會被燈光吸引而飛入屋。牠們不會咬木傢俱，只喜歡榕屬植物。

黄八星白條天牛沒有毒，但會咬傷人，所以切勿徒手捕捉。遇上牠們應如何處理？饒戈建議，用膠盒或紙盒盛載，然後把牠們釋放。

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記者：黃泳欣