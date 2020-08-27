【全民檢測】疫情緩和或影響普及檢測參與率　徐德義：不代表全民檢測沒有意思

▲ 政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測。（陳靜儀攝）

本港疫情有所緩和，衞生防護中心公布今日（27日）新增21宗確診個案，3宗為輸入個案，患者分別從英國、埃塞俄比亞、巴基斯坦返港，其餘18宗為本地感染病例，當中有14宗與早前個案相關，13宗涉及家庭、朋友聚會相關，4宗源頭不明。

政府下周二（1日）開展全民自願參與的普及社區檢測，普及檢測的網上系統將於本周六（29日）起接受預約，屆時全港18區有逾過百個採樣地點，有關預約網頁已出爐，即看:【下一頁】

【新冠肺炎】本港今日新增21宗確診個案 18宗為本地感染病例

食物及衞生局副局長徐德義今日（27日）出席疫情記者會被問到，疫情緩和會否影響普及檢測計劃的參與率。

徐德義回應指最初規劃普及檢測計劃時指因為第三波疫情確診數字增長多及快，不過疫情的轉變難以預測，現時過了2至3星期，疫情有所紓緩，但不代表檢測是沒有意思的，他形容從防疫的角度「可以找出一個就是一個」，希望市民不要掉以輕心，同時以保護自己、保護他人的原則參與檢測計劃。

【附預約網頁】普及社區檢測計劃預約網頁出爐 一文看清程序及方法

他又強調檢測計劃只是防疫措施其中一個元素，仍有公立醫院對患者的盡早隔離治療，以及對高風險患者提高檢測量，三方面的措施下配合才有用處。

至於檢測計劃場地為何仍未公布，徐德義指場地工作在進行中，同時要有適合的人手配合，有關工作已經密鑼緊鼓、馬不停蹄地進行中，細節會很快公布。

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記者：伍瑋瑋