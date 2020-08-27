【遇人不淑】被前夫拍門上門求見女兒 兩孩之母繼續遇人不淑是咎由自取

▲ 被前夫拍門上門求見女兒，兩孩之母繼續遇人不淑是咎由自取。

人生路上有些片段特別激烈，不會忘記。

那年，我帶着未滿一歲的兒子和母親到三藩市，探望正在苦讀碩士課程的弟弟。那個早晨，弟弟已上學去，我們則仍在睡覺，電話卻突然響起，那邊廂傳來了弟弟焦急的聲音，心頭不禁湧起一陣莫名騷動。

「家姐，一會如果有人來拍門，你千萬不要理會，謹記要留在房間裏，發生甚麼事都不要理。那人是蘇珊的前夫，他可能有槍！」

天！我不過是來三藩市度假的，怎會無辜陷入危機中？蘇珊是房東的妹妹，剛離婚，與青少年兒子和幼女投靠哥哥家裏。聽說蘇珊拒絕前夫與女兒見面，對方被惹毛了，威脅會帶槍來硬闖。天！一會如那人當真闖入，怎辦？我帶着一大一小，要殺出重圍的難度極高，最後我還是選擇把房門鎖上，跑回床上抱着BB縮成一團，心跳劇烈。

砰！砰！砰！果然殺來了，有人在猛烈拍門，我頓時渾身僵硬，怎辦？砰！砰！砰！那個男人在高聲叫喊，似在叫着女兒的名字，我感到臉頰在抽搐，怎辦？砰！砰！砰！那人吐出一大堆粗話後，拍門聲突然停止了，未幾便傳來了汽車發動引擎的聲音，那人終於離開了，危機也暫時解除了。雖然短短十分鐘，卻像熬了十年。

我沒有特別同情蘇珊，因為她也不是省油的燈。兩名子女都是跟不同男人生的，孩子跟着她也不見得幸福，他們都很瘦弱，明顯是營養不良。他們的房間一團糟，蘇珊從來都懶做家務。那個晚上，蘇珊穿着火紅低胸戰衣，高興地告訴我，她要去交友派對。也許她會繼續生孩子，卻又會繼續遇人不淑吧，那不是宿命，是咎由自取。

全文刊於《經濟日報》，原題為「遇人不淑」