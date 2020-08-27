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【筍工來了】美企舉辦「戒網挑戰」　郊外度假斷網兩日即賺7800元

職場 17:16 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

「戒網挑戰」旨在鼓勵人們遠離社交網絡，並重新融入自然。

「低頭族」長期使用電話，偶爾抬頭仰望天空，讓身心放鬆一下亦不為過。最近美國一個衞星互聯網資源比較網站發起「戒網挑戰」（Digital Detox Challenge），獲聘者只要駕駛一輛露營車，到美國一個國家公園度過48小時，期間不使用任何網絡服務，即可賺得1000美元（約7800港元）獎金。

受疫情影響，2020年居家抗疫成為常態。SatelliteInternet.com表示，不少人都想到戶外走走，使露營車的售價及租價不斷飆升。而客戶待在露營車時，往往很依賴網絡服務，但今年大眾花在線上的時間，已經非常多。故該企推出「戒網挑戰」，希望鼓勵人們遠離社交網絡，並重新融入自然。

獲聘者可自由選擇出發日期，並於國家公園的露營車上度過一個周末。要奪得1000美元獎金，條件是期間必須斷網。完成挑戰後，該企將容許獲聘者使用流動數據，在網上分享是次體驗。

SatelliteInternet.com會先支付獲聘者400美元（約3100港元），任務完結再支付餘下的600美元（約4650港元）。所有露營車租用費、流動數據及食物皆可報銷，上限為1000美元。該企指出，雖然計劃聽上去非常簡單，但反問人們對上一次連續48小時斷網，可能已是很久以前了。

活動參加者必須年滿25歲，持有有效駕照及在美工作資格，官網申請截止日期是下月23日。

責任編輯：姚慧儀

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