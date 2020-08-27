部分戶外康樂場地周六起重開　包括運動場跑道

▲ 康文署早前已把轄下所有泳灘圍封。（政府新聞處圖片）

康文署今日宣布，部分戶外康樂場地，將於周六（29日）及下周一（31日）重新開放，公共圖書館的自助圖書館及還書箱，則在下周三（9月2日）重開。其中。運動場跑道會於周六（29日）重新開放，供市民緩步跑，九龍仔運動場跑道則於9月7日重開。

下周一（31日）重新開放的戶外康樂場地有網球場、草地滾球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場，以及屯門康樂體育中心內的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。

康文署又指，市民可在周日（30日）起，利用康體通在網上預訂上述重開的收費設施，各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱，亦將於下周一（31日）恢復預訂服務。而重開的康樂設施將採特別措施，包括限制球場／球道逗留人數、運動場緩步跑入場人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，以隔球道方式開放設施。

不過，表演場地、博物館、公共圖書館及附設學生自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心，會繼續暫停開放，其中表演場地不會早於九月底前開放作現場演出。

其他陸上及水上康樂場地亦繼續暫停開放，設施包括體育館、足球場、籃球場、兒童遊樂設施、戶外健身設施、長者健身園地、燒烤爐、水上活動中心、公眾游泳池及泳灘等。

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責任編輯：陳宛彤