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【再見草莓鼻】常戴口罩誘發黑頭粉刺　日本雜誌《LDK》酵素洗顏產品大比拼

保健美顏 17:47 2020/08/27

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

日本雜誌《LDK》選出10大酵素洗顏產品。

新冠肺炎影響之下，市民已經有大半年時間都要戴著口罩。長期戴口罩焗住皮膚，不但容易引起泛紅、敏感的問題，甚至有機會誘發黑頭及粉刺！想徹底消除老舊角質，不妨使用酵素洗顏產品。日本美容雜誌《LDK the beauty》嚴選10大酵素洗顏產品，其中第一位只需要$40就可以買到。

《LDK》實測日本市面上多款受歡迎的酵素洗顏產品，以清潔能力、保濕力、成分及用後感4方面，給予A至D級評分。在評測「清潔能力」時，更會用顯微鏡放大觀察皮膚，比較毛孔污垢的變化。

點擊圖片即睇酵素洗顏產品排名：

    點擊圖片放大
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10大酵素洗顏產品排名如下：

第10位：KANEBO LISSAGE Deep Clean Powder

  • 價錢： ¥2750/ 0.4gx30包（約200港元）
  • 清潔能力：C
  • 保濕：C
  • 成分：A
  • 用後感：B

第9位：NICE&QUICK Botanical Powder Wash

  • 價錢： ¥1078/ 0.4gx30包（約78港元）
  • 清潔能力：C
  • 保濕：D
  • 成分：A
  • 用後感：A

第8位：MINON Amino Moist Clear Wash Powder

  • 價錢： ¥1650/ 35g（約120港元）
  • 清潔能力：C
  • 保濕：A
  • 成分：A
  • 用後感：C

第7位：Kitunenotie UGUISU酵素洗顏料

  • 價錢： ¥1320/ 130g（約96港元）
  • 清潔能力：C
  • 保濕：A
  • 成分：A
  • 用後感：A

第6位：MANARA毛孔無瑕礦泥洗顏粉

  • 價錢：¥3520/ 45g（約257港元）
  • 清潔能力：B
  • 保濕：C
  • 成分：A
  • 用後感：B

第5位：MELANO CC Vitamin Face Wash

  • 價錢：¥990/ 150g（約72港元）
  • 清潔能力：B
  • 保濕：A
  • 成分：B
  • 用後感：A

第4位：MOCCHI SKIN吸著泡洗顏

這款產品是日本女生的熱賣品，擁有濃密、幼滑的潔面泡泡，有強大吸著力，吸附毛孔內的髒汙和皮脂，針對毛孔作深層清潔。

  • 價錢：¥1980/ 150g（約145港元）
  • 清潔能力：B
  • 保濕：A
  • 成分：A
  • 用後感：B

第3位：Kanebo Suisai 酵素洗顏粉

大家去到日本必掃的藥妝之一，有消炎及潔淨兩種酵素，可以預防暗瘡、消除「士多啤梨鼻」及毛孔粗大的問題。

  • 價錢：¥1980/ 0.4gx32個（約145港元）
  • 清潔能力：A
  • 保濕：D
  • 成分：A
  • 用後感：A

第2位：Chant a Charm Powder Wash

含天然植物提取的酵素，有效防止毛孔堵塞、去除肌膚外層老化的角質層及粗糙角質。

  • 價錢： ¥2750/ 0.8gx34個（約200港元）
  • 清潔能力：A
  • 保濕：C
  • 成分：B
  • 用後感：B

第1位：KOSE雪肌粹 酵素洗顏粉

這款產品價錢親民，含有中草藥保溼成分與胺基酸洗淨成分的洗顏粉。能徹底洗淨肌膚之髒汙、黑斑與老舊角質，使肌膚水潤光滑。

  • 價錢： ¥550/ 0.8gx34個（約40港元）
  • 清潔能力：A 
  • 保濕：B
  • 成分：A
  • 用後感：B

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責任編輯：陳珈希

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