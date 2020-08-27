【新冠肺炎】記者會上被問及會否向死者家屬致歉　徐德義未有正面回答

▲ 食物及衞生局副局長徐德義出席新冠肺炎的最新情況舉行簡報會。（陳靜儀攝）

新冠肺炎情反覆，本港至今已累計逾80人死亡。在今日（27日）的疫情最新進展記者會上，《立場新聞》記者向食物及衞生局副局長徐德義詢問，本港自第三波疫情爆發以來，至今死者已超過80人，惟未有任何官員需要就此問責或道歉，問徐德義「會或不會」向死者家屬致歉。

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徐德義未有正面回答，僅表示本港第三波疫情對香港醫療及防疫制度帶來很大挑戰，年長及有慢性疾病患者較多，治療具挑戰，醫管局已按疫情每個階段研製適切的治療方案，降低對患者的副作用，增加療效，政府希望在過程中，透過檢測﹑預防及醫療上將疫惰壓縮，減少染疫個案，以改善日後醫療的進展。

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對於中大研究團隊研究指，患有認知障礙症或中風患者，感染新型肺炎後死亡率會增加2倍。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，第三波疫情不少患者及死者較年長，有些個案達80﹒90歲，但未有統計當中認知障礙者所佔的比例。

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記者：陳曉瑩