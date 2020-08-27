４招助你投身媒體及創意文化事業

媒體及文化行業以創意和靈活見稱，吸引不少喜歡社會及文化議題、創意「爆燈」及好奇心重的人入行。近年政府力推文化及創意產業，除了提供資助場地舉辦節目，讓更多市民參與文化藝術活動、並提供資助培育人才，讓有潛質的人士展現藝術才華，協助香港發展成為文化交流的重要樞紐。文化及創意產業涵蓋多個領域包括藝術、媒體、設計及文化遺產等，除了令社會發展更為多元、促進經濟增長，更能提升市民的生活素質，因此愈來愈受重視，亦令本港對相關從業員的需求日益增加。隨着科技的急速發展，新媒體湧現，顛覆了傳統傳播和營銷模式成為文創產業的重要一環，因此掌握數碼和社交媒體營銷技巧已屬必備技能。

你渴望投身媒體及文化行業，成為出色的媒體人或文化創作人嗎？或者想學習最「潮」的營銷技能，成為Marketing高手？其實現時有不少持續進修基金（CEF）認可課程涵蓋相關範疇，還有$20,000的資助，助你提升職場競爭力！

文化及創意列入「六大優勢產業」

近年被政府視為「六大優勢產業」之一的文化及創意產業不斷發展，同時令市場對創意產業從業員的需求有增無減，其中包括藝術行政人員及管理人員。「創意產業管理深造文憑」為行內人士及有志投身創意產業的人士而設，讓學員了解產業結構同及流程，提升學員在創意產業方面的知識和專業技能，活用管理技巧。課程亦為學員提供海外考察的機會，接觸外地的創意產業和企業，包括視覺藝術、表演藝術、建築、設計等，擴闊眼界，將所學帶回香港。

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（開課日期：9月5日）

資訊爆炸的年代 傳播、媒體和文化的關係

社會的發展離不開人與人之間的互動和溝通，特別身處資訊爆炸的年代，讓我們更體會到「傳播」的重要。「文化及傳播學高等文憑」課程旨在為學員提供跨學科的知識及研究方法，探討傳播、媒體和文化的關係。而透過學習相關理論、技能實踐及課堂討論，學員能夠進一步了解傳播的道德考量，以及當代傳播行業如何構建身份並塑造我們的生活，令學員成為更具批判能力的媒體消費者及傳播工作者。有意取得更高學歷的學員可於修畢課程後選擇升讀學士，拓闊自己的出路。

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（開課日期：10月5日）

了解媒體文化 邁向專才之路

近年關於媒體和文化的分析及評論愈來愈多，從媒體生態，電視和電影業到表演藝術和博物館發展，皆是公眾討論的焦點。「媒體及文化分析深造文憑」涵蓋社會科學、媒體和文化研究，旨在幫助學員了解媒體、文化和社會之間的關係，讓學員參與對本地和全球文化問題的批判性分析，並認識到媒體對社會的影響，從而能為企業制訂和策劃更適合的政策、活動、宣傳等。課程為期7個月，適合對文化及傳播有興趣或有意在事業上轉型的人士報讀。完成深造文憑課程的學員更可以升讀文學碩士課程，並獲得學分豁免。

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（開課日期：9月10日）

數碼及社交媒體營銷 顛覆傳統商業模式

科技的發展大大顛覆了傳統商業運作模式，而社交媒體及數碼市場營銷則成為當今市場營銷不可或缺的一環。「數碼及社交媒體營銷高等文憑」會教授學員最新市場知識和應用，包括移動營銷、搜索引擎優化（SEO）、搜索引擎營銷（SEM）、內容和視頻營銷、市場分析等理論，令學員對數碼和社交媒體營銷理論有基本的了解，並能夠於日常工作中實踐，為事業帶來幫助。如想繼續進修，完成課程的畢業生可升讀學士。

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（開課日期：11月17日）

CEF課程選擇最多

作為全港擁有最多CEF課程的專上院校，HKU SPACE為大家提供超過1,800個CEF課程，一於把握機會，立即啟動你的事業大計，揀選適合自己的課程，為前程注入新動力！

（資料由客戶提供）