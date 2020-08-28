【為動物發聲】插畫師設計原創tee關注本地野生物種　揭示動物被害真相宣揚護生有責

▲ 本地插畫師Milk Dong將保育訊息化成圖案，以tee為媒介向大家宣揚護生有責。

香港地少人多，存在著不少野生動物和人構成的問題，例如野豬在鬧市出現，又或是野生猴子執食垃圾等問題，本地插畫師Milk Dong就將以上保育問題化成圖案，以tee為媒介叫大家護生有責。

▲ 本地插畫師Milk Dong。（圖片提供Milk Dong fb）

I Hate Humans是插畫師Milk Dong在instagram寫上的唯一一句句字。的確，對於大自然而言，人類是最大的敵人，縱使沒有大開殺戒，但擠迫的環境與動物的生活空間互相重疊，就激發起不少問題。

▲ 以「難民豬」為題的tee，展示今天本地其中一個最重要的保育問題。（$238.4/圖片由Ginger Sore提供）

一向擅長以漫畫手法繪畫動物的本地插畫師Milk Dong，多年下來孜孜不倦地在紙張和tee上為動物發聲，例如去年就舉行了一個名為《凶案現場》的原畫展，提醒大家保育的重要，希望大家看過展覽後會關注動物受害的情況。當時的Milk Dong就舉出一個例子：

大家以為切割鹿角（鹿茸）對鹿本身沒有傷害，沒有痛楚，但其實我看過一些影片，過程中出現血淋淋的畫面，過程就像我們剪指甲般，一樣會剪到流血。

▲ Tee題為「懶猴」，為甚麼猴子會懶？還不是因為人類在郊野遺下食物和垃圾所致。（$238.4/圖片由Ginger Store提供）

▲ 以「放生龜」為題，帶出宗教團體放戈烏龜落海，其實是一種殺生。（$238.4/圖片由Ginger Store提供）

有見及此，Milk Dong就創立了Milk Dong Comics品牌，創作出一畫又一畫主題圍繞著瀕臨絕種動物、虐待動物和自然保育為主題的插畫，例如就曾經繪畫和推出過主題為「割鰭棄鯊」的tee，當時更為Hong Kong Shark Foundation香港護鯊會籌款，以細潤獨到的筆觸去記錄人類的惡行。

▲ Milk Dong的插畫主題圍繞保育為主。（圖片Milk Dong Comics fb）

至於最新的一次就一定是夥拍Ginger Store推出3款tee，以野豬出現鬧市被捕獸器弄傷、野生猴子在郊野人士遺留下來的膠袋裏尋找食物、和宗教人士為放生而將淡水龜野放於海洋，藉這3個「貼地」題目來喚醒大家護生有責，其實你我都做得到。

產品查詢：Ginger Store（2882 2131 ）

記者：何偉雄