教育局撥7,500萬元資助幼稚園校舍裝修搬遷　成功申請可獲50萬至150萬元

▲ 教育局向幼稚園提供優化教育服務津貼。（經濟日報資料圖片）

教育局今日（27日）表示，預計撥款約7,500萬元，向全港所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園，提供校舍裝修津貼與搬遷，成功申請可獲50萬至150萬元津貼；當局亦會為幼稚園優化網頁提供一筆過津貼，每校最多可獲2萬元。

教育局指，今日向全港所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學校發出通函，公布幼稚園校舍裝修津貼與搬遷津貼兩項試行計劃，以及優化學校網頁津貼的詳情。

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每所成功申請搬遷津貼的幼稚園可獲150萬元的津貼；而每所成功申請校舍裝修津貼的幼稚園則可獲50萬元的津貼，預算在2020/21及2021/22學年每年可為50所幼稚園提供校舍裝修津貼。教育局在審批學校申請時會考慮多項因素，包括幼稚園的辦學水平、校舍的情況、實際需要、工程的迫切性、學校的財政情況、學校持續發展、租用校舍協議餘下的生效期限（如適用）、未來是否有遷校計劃等。

為協助參加計劃的幼稚園優化其學校網頁，確保家長能從網頁取得幼稚園的中英文版學校資料以作參考，教育局在2020/21學年為所有參加計劃的幼稚園提供一筆過優化學校網頁津貼。所有參加計劃的幼稚園均須就學校的基本資料，如學校簡介、收生安排、學費資料、學校對非華語兒童的支援措施等，提供中、英文版本，每校可獲1萬元的津貼，支援學校優化其學校網頁；如學校能就其網頁所有內容提供中英文版本，則可獲2萬元津貼。

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記者：陳曉瑩